春節當心！新北抽查4家百貨福袋 竟有3家標示未依規定

消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者改正完畢。（新北市法制局提供）

2025/01/20 17:38

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節將至，許多百貨公司紛紛推出「超值福袋」，但新北市政府消費者保護官抽查轄內4間百貨公司，卻發現有3家業者的福袋資訊內容未依規定標示清楚，已令業者對外販售前改正完畢，消保官陳思純建議，購買前須審慎評估中獎機率，避免不理性消費。

陳思純表示，抽查發現Global Mall環球購物中心板橋車站店、林口A9店和新北中和店所販售的「福蛇迎春饗樂福袋」資訊缺漏，含未標示機率商品中獎機率、企業經營者與第三方見證人資訊、中獎者須依法繳納稅金和申報所得規定、瑕疵商品退換方式，廣告文宣中加註業者得片面變更契約內容條款，違反了零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項規定的缺失項目，僅Mega City板橋大遠百大年初一販售的「小龍迎春好運袋」皆清楚標示，消保官及經發局已命業者改正。

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她指出，百貨公司主打福袋內容物總價值超過購買價格，但福袋含基本商品與機率商品，若業者未清楚標示基本商品的名稱、品牌、規格和數量、機率商品的中獎機率，讓消費者欠缺充分資訊判斷福袋是否真的「超值」；機率商品不論以抽獎或刮刮卡抽出，皆須經具公信力的第三方見證人見證抽獎過程或備獎作業，並應公開見證人資訊，以確保中獎程序公開、公正。

陳思純建議，消費者購買福袋前仍應審慎評估中獎機率，並應考量福袋內的基本商品是否確實符合所需，避免不理性消費。

消保官查核新北市百貨公司，提醒消費者應審慎評估中獎機率。（新北市法制局提供）

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