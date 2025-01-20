學測社會科考出AI 全教會：強調科技與法律衍生問題及影響

學測社會科考出AI，全教會評論教師群表示，該題組強調科技與法律衍生的問題及影響。（全教會提供）

2025/01/20 17:24

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測考最後一科社會，全國教師會評論教師表示，以歷史為經，地理與公民為緯，呈現人地交織在時間變動下的議題思維；地理題目取材略嫌老派，刷題考生易有成就感；歷史則強調學生需有更強的跨領域和跨科統整能力，跨科幾乎占4分之1，公民科多出單一主題如社會或政治命題，較少有跨主題之命題，但AI入題（第43至46題），強調科技與法律衍生的問題及影響，結合社會脈動。

北市成功高中老師邱俊明等人說明，歷史與去年相比，整體較難，共有17題包括題組與混合題型，都以歷史為題幹，考出地理或公民的選項，注重國家政策、制度對人民與社會的控制與影響，呈現地理作為舞台，時代與制度交織，構築不同社會的各種面貌與議題，強調族群的競合與人群的移動，形塑人地交織與社會互動，描述一群人在土地上經過時間的淬鍊，形成生活的議題；創新題如第15題提到以圖表分析考傳統知識，第59至61題組題把生活化的資料融入歷史，而與往年相似，答題仍以閱讀理解推論為主。

請繼續往下閱讀...

此外，北市南湖高中老師陳正宜等說明，對原住民議題的人文關懷顯現在歷史題幹中如第7題，以往通常關心的是原住民正名後的背景與結果，而本題描述到族群受到社會變遷及政府壓迫的影響，即使正名成功卻仍遭遇困境的狀態。

至於地理科，北市松山高中老師江裕民表示，與去年相比整體較易，今年時事題少，第28題提到敘利亞政府垮台，雖以2024年為題幹，但答題無需具備時事新知；跨科題如第26題提到循環經濟，為地理與公民跨科考為地理與公民跨科考題，但有連鎖題如第63題，題目前後連鎖，若前面答錯，會造成後面無法取分；圖表判讀判識題銳減，若能掌握課本知識就能輕易取分。

北一女老師賴柷宏等人說明公民科，非選擇題（第46題）作答區首度出現引導文字，讓學生更聚焦，不易岔出，強調學生需有更強跨領域跨科統整能力，各主題命題比例分配較不均 （可能與跨科命題考量相關），以社會、政治為主題命題之題數較為多，少事法與少年犯罪、政黨發展、立委席次計算、近一年時事等並未入題；題組則以他科如歷史題材為背景，對當代公民的知識進行分析判斷，跨科整合題型盛行，公民科老師必須了解更多歷史事件，以諸多歷史事件來分析公民科的相關概念，對教學慣性形成挑戰，公民老師也須增能歷史的知識與史料閱讀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法