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    台南下營年貨大街1/28登場 現金抽獎最高3600

    台南下營年貨大街1月28日（除夕）登場，下營區長李宗翰（中）和下營上帝廟總幹事許禹錦（右）為年貨大街宣傳行銷。（公所提供）

    台南下營年貨大街1月28日（除夕）登場，下營區長李宗翰（中）和下營上帝廟總幹事許禹錦（右）為年貨大街宣傳行銷。（公所提供）

    2025/01/20 17:31

    〔記者楊金城／台南報導〕迎接農曆新年到來，台南下營年貨大街從1月28日（除夕）到2月1日（年初四）將在上帝廟廟前大街舉辦，加碼「嘶開好運」抽獎，有現金紅包和伴手禮。

    下營年貨大街是第3年舉辦，由下營區公所無償提供廟前大街中山路委由廠商進行招商，打造屬於下營的年貨大街，約有百家特色攤位。

    下營區長李宗翰指出，年貨大街有傳統的年貨店、豐富節慶食品、伴手禮、紀念品及創意手作市集，還有各式各樣美食小吃，帶來滿滿的過年氛圍，年貨大街盼帶動下營區觀光、增加商機。

    另為刺激買氣，下營年貨大街特別以「現金獎」作為誘因，民眾至攤商消費、不限金額可獲得橘、藍、黃色的集章券，集滿2張不同顏色之集章券，即可至服務台抽獎箱抽1張刮刮卡，現場刮好禮。

    現金獎有3600元3名、1800元2名、600元5名、超商獎券50元30名，另有下營特別伴手禮獎10名，自己的紅包自己加碼，遊客快參加。

    台南下營年貨大街從1月28日（除夕）到2月1日（年初四）將在上帝廟廟前大街舉辦。（資料照，公所提供）

    台南下營年貨大街從1月28日（除夕）到2月1日（年初四）將在上帝廟廟前大街舉辦。（資料照，公所提供）

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