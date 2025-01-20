板殯第3場說明會1/23舉行 周勝考要求暫停：有完沒完？

新北市民政局長林耀長表示，板殯方案目前尚未定案，持續蒐集民眾意見。（記者董冠怡攝）

2025/01/20 17:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）上週2場說明會皆上演火爆衝突，市府週四（23日）晚間將於文德國小學生活動中心加開1場，市議員周勝考今天在市議會要求暫停，「到底有完沒完？」

周勝考表示，過年將至，週四又要辦第3場，到底有完沒完？市府與抗爭民眾的訴求，雙方都已知曉，他也在抗爭活動中主張動口不動手，但市府搞到地方好像要吵架，這不太好，並指本週說明會舉辦地點空間小又在5樓，不利長者上下，本末倒置、勞民傷財，能否停止，避免持續紛擾。

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周勝考建議，市府可以參考現有連署內容，例如殯儀館要在這裡改建、優化，「我們贊成你去把它整理好」，改建、擴建的部分，是否可以朝再溝通、審慎研議的方式辦理？不要倉促舉辦說明會。此外，各界意見都有，板殯是在板橋而非其他區域，民政局應多聽在地居民的心聲。

民政局長林耀長指出，前2場說明會時有民眾反映，希望市府能夠多溝通，因此加辦第3場，文德國小學生活動中心設有無障礙電梯，人員動線進出應不至於有問題，舉辦第3場主要是為聽取民眾意見，強調目前仍未定案，會把大家的意見蒐集起來，考慮到24日是過年前最後1個上班日，所以提前1天辦理。

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