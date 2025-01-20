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    學測最後一科社會 全中教：總字數1.36萬字再創新高

    學測最後一科考社會，全中教評論教師團隊表示，今年總字數1.36萬字，再創新高。（全中教提供）

    學測最後一科考社會，全中教評論教師團隊表示，今年總字數1.36萬字，再創新高。（全中教提供）

    2025/01/20 17:03

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測考完了！最後一科考社會，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）評論教師團隊表示，今（114）年學測總字數創新高，今年約1萬3600字，比去年約1萬2500字再增加1100字左右，內容則著重台灣本土特色，考題從台語哥「青蚵嫂」探討產業風險到地緣政治，突顯地理位置的重要性。

    召集人、新北市明德高中老師楊嵐雅說明，考題突顯地理基本概念在地緣政治的重要性，應用歐美政治漫畫為情境，時事題則包括第20題的2024年太平洋軍演、英國與歐盟談判，取材多元靈活。

    楊嵐雅表示，相較去年學測的難易度，今年屬於中間偏易，5標可能差異不大，題組題與混合題以3科跨科命題為主要型態，且有2題使用歐洲與美國的政治漫畫為情境，考生須從「閱圖」中尋找線索。

    不過，楊嵐雅表示，今年選項字數偏多，對閱讀速度較慢的考生較不利，加上混合題的作答並非單一答案，所以作答必須有所憑據，而非記憶背誦即可答題，測驗學生的探究力。評論教師團隊成員還包括新北市板橋高中老林嘉宸、台北市百齡高中老師林懿。

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