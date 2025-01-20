冷氣團發威雪霸成雪國步道逾15公分積雪 登山追雪「停看聽」

雪管處表示，目前大霸尖山霸基處除了積雪之外，受到越稜寒風影響多處結冰，雪山主峰更降下可觀的雪量，翠池、圈谷及武陵四秀均有超過15公分以上的積雪。 （圖由雪管處提供）

2025/01/20 17:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近期受接連冷氣團發威與水氣充足影響，雪霸高山地區已有明顯降雪情形，雪山步道已有超過15公分以上的積雪，大霸尖山步道多處積雪結冰，成為「雪國」。內政部國家公園署雪霸國家公園管理處再次提醒，攀登雪山非屬一般大眾旅遊活動，如有規劃雪霸園區登山追雪的民眾，登山前務必「停．看．聽」，遇到結冰路段先「停」下來確認，上山前先「看」天氣預報，更要「聽」雪季登山知識與觀念，以維護雪季登山安全。

依據近期雪霸園區的山友回傳照片影像顯示，雪霸園區聖稜線上已經覆蓋明顯可見的白雪，有如抹茶蛋糕上淋上一層白霜，為南國的島嶼增添北國風情，吸引不少民眾躍躍欲試前往登山；雪管處表示，目前大霸尖山霸基處除了積雪之外，受到越稜寒風影響多處結冰，雪山主峰更降下可觀的雪量，翠池、圈谷及武陵四秀均有超過15公分以上的積雪；雪管處提醒民眾，登山追雪前務必做好「停．看．聽」。

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雪管處說明，「停」是，山區遇到結冰積雪路段，請先「停」下來確認冰爪是否穿綁正確與牢固，檢查是否頭戴頭盔、手持冰斧，並評估自身能力是否有辦法通過前方結冰地形或積雪路段。

「看」為，上山前先「看」中央氣象署或其他專業社群之天氣預報，做好登山前的保暖防水準備，也可參考近期下山山友回報之雪況路況，做好上山前的準備。

「聽」則是「聽」取正確的雪季登山知識與觀念，充實自身的能力與體力，也要聽從專業領隊的建議與領導，切莫自行脫隊，先做好登山安全，再來享受登山賞雪的樂趣。

雪管處強調，雪霸高山地區與一般旅遊地區不同，雪山主峰除了有降雪或冰霰之外，部分步道都已明顯結冰，且山區還會伴隨強風，整體低溫多在0度以下，高山地區的低溫、強風、濃霧等，或岩石及困難地形覆蓋冰雪致使步道濕滑等，都可能增加意外發生的風險，雪管處籲請前來雪霸園區登山的民眾，除了攜帶雪攀裝備之外，務必選擇防風、防水材質的機能服飾，並採用洋蔥式穿法，將禦寒保暖準備做足，以維護雪季登山安全。

近期受接連冷氣團發威與水氣充足影響，雪霸高山地區已有明顯降雪情形，雪山步道已有超過15公分以上的積雪，大霸尖山步道多處積雪結冰，成為「雪國」。（圖由雪管處提供）

雪山步道已有超過15公分以上的積雪，大霸尖山步道多處積雪結冰，成為「雪國」。（圖由雪管處提供）

近期受接連冷氣團發威與水氣充足影響，雪霸高山地區已有明顯降雪情形。（圖由雪管處提供）

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