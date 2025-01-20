台大醫明年擬採計社會科 學習王科技：考題將更難

學測今天考完社會科，學習王科技評論老師李威立（右起）、李偉和羅文表示，明年台大醫採計社會，考題將會更難。（記者林曉雲攝）

2025/01/20 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今日下午考完最後一科社會，「學習王科技．勝選學習顧問」評論教師群表示，台大醫學系明年擬採計社會科成績，為了具有鑑別度，且因更多高手加入社會科競逐，可預期社會科的考題將更難、更靈活。

台大醫學系明年擬採計社會科成績，高二生關注社會科難度是否再提升？公民老師羅文表示，對社會組考生不是好事，因為很多高手加入社會科競爭，會使5標往上提升；地理老師李威立表示，地理考題的難度應會再提升，地理大學命題跨自然組和社會組老師，台大醫採計社會科，勢必會帶動跨組命題；歷史老師李偉表示，相信明年歷史考題會更靈活，有更多時事生活題，如國際政治經濟或區域戰爭等，學生可多關注時事新聞和全球動態，素養題要靠平日累積能力。

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此外，今年社會考題和去年相比，地理老師李威立表示，地理今年相對難一點，長敘述題和整合跨科題都變多，且涉及歷史和公民，符合108課綱趨勢，出題蠻靈活，考生必須全數看完選項再認真思考，且小心關鍵字，簡言之是要詳細看題才能答題；歷史老師李偉表示，歷史也比去年難一點，3科整合題增多一些，因界定模糊，易產生混淆，陷阱題例如第15題討論族群分布，考生在二選一時易選錯。

不過，公民老師羅文表示，今年公民考題比去年偏易，屬中間偏易，去年公民題還蠻爭議，今年的公民題目即藏線索，考生比較容易選出正確答案，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶動的風潮，今年AI和ChatGPT入考題，第43-46題要考生思考AI帶來的壞處如性別不平等或族群不平等，另第3題考出不在籍投票，也是近來熱議的題目，符合時事討論。

至於素養題部分，李威立表示，今年以台語歌曲「青蚵嫂」考地理和公民，但「青蚵嫂」並非年輕世代熟悉的歌曲，大家都不熟，考生仍是要從文字敘述去解題，學生可多練習即時的判讀。

在圖表題部分，李威立說，地理圖表題一直都很多，但今年判讀能力沒有非常高，而是敘述變多、題目複雜，考生在得到核心概念後，要小心避免被誘答選項欺騙；李偉說，歷史的圖表題還好，不過敘述方式跟以往不同，考生要學會觀念，透過邏輯去推出答案；羅文說，今年公民圖表題較少很意外，希望未來可以多一點。

因今年公民偏簡單，但地理和歷史難度有提升，學習王科技預估今年社會五標，頂標（13級分）、前標（12級分）、均標（10級分）、後標（8級分）和去年相同，底標則往上一級分，今年7級分（去年6級分）。

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