新北社會局慰問社福機構 贈春節加菜金祝「蛇福泰吉」

社會局長李美珍致贈八里愛心教養院加菜金和蘋果後， 一起和院生及志工高喊蛇福泰吉新年快樂。（圖由新北市社會局提供）

2025/01/20 16:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節將近，新北市社會局長李美珍今天（20日）代表市長侯友宜，慰問八里愛心教養院、愛維養護中心和五股老人公寓院生與住民，致贈春節加菜金和蘋果，向社福機構祝福在新的一年都能「蛇福泰吉」。

李美珍到八里愛心教養院慰問院生並感謝每位照服員，同時致贈加菜金，由院長謝鑫敏代表受贈，謝鑫敏表示，年假9天當中，會由家屬接回去過年；若無家屬來接，也會由照服員幫忙帶回家一起過年；隨後李美珍拜訪愛維養護中心，住民郭曉惠送了李美珍一幅畫，她稱讚，畫中充滿陽光和愛，就像愛維照顧每一位住民。

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天主教永和耕莘醫院院長趙嘉倫表示，中心共收有161位重度及極重度的身心障礙者，住民逐年老化，加上重度腦麻者移位困難，照顧者容易因搬移使力受傷，感謝市府專款補助移位系統，可以減輕照顧負荷，目前已完成18台，預計月底前另18台也能完成。

接著李美珍轉往五股老人公寓慰問，師大附中美術老師退休的沈允覺，和太太劉志新一起住進公寓3年半，兩人代表領取蘋果，兩人說公寓在主任石桂榕的帶領下，無論餐食、作息、休閒活動等都很有規律，也很滿意目前的生活。

李美珍表示，春節即將到來，侯友宜關心在機構裡的院生和住民，因此特地交代她來慰問，除了八愛、愛維、老人公寓等，全市還有46家社福機構，也都會由業務單位一一代表慰問，祝福大家在新的一年都能「蛇福泰吉」。

社會局長李美珍拜訪八里愛心教養院，一一致贈院生小紅包。（圖由新北市社會局提供）

社會局長李美珍代表侯友宜致贈加菜金和蘋果給五股老人公寓長輩，由沈允覺（左2）和太太劉志新（左1）受贈。（圖由新北市社會局提供）

愛維養護中心住民郭曉惠（左1）送了社會局長李美珍（右3）一幅充滿陽光和愛的畫。（圖由新北市社會局提供）

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