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    駁二小夜埕大年初一熱鬧開張 哈瑪星觀光列車每日發車

    哈瑪星鐵道園區哈瑪星號觀光列車春節期間將每日發車。（高市文化局提供）

    哈瑪星鐵道園區哈瑪星號觀光列車春節期間將每日發車。（高市文化局提供）

    2025/01/20 18:01

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄新春必訪行程「駁二小夜埕」，將於1月29日（大年初一）熱鬧登場，哈瑪星鐵道園區哈瑪星號觀光列車春節期間將每日發車，讓到訪遊客搭上火車來趟特別的走春體驗。

    高市文化局長王文翠表示，駁二小夜埕初一至初五每日下午2點至晚上10點（最後一日至8點）在駁二大勇區駁遊路、大義區紅磚廊道熱鬧登場，今年主題「團圓FUN」，現場匯聚各地美食、300個品牌，不僅打造年節市集，也希望因工作或學業無法返鄉團圓的人，能在駁二找到家的溫暖與熟悉的味道。

    此次雙舞台陣容也安排各式風格節目，由民生電氣規劃的DJ SHOW、樂團、街頭藝人、漫才演出等，每天都有精彩內容登場，1月31日（初三）邀請挽仙桃劇團與WHALE FALL樂團聯手獻上全新演繹的「白蛇傳」；2月1日（初四）蘇俊穎掌中木偶劇團以布袋戲搭配DJ演出。

    哈瑪星鐵道園區哈瑪星號列車，除夕全園區休館外，新春期間每日發車，2月1日上午更有3個班次的SL蒸汽限定版哈瑪星號，讓民眾一開春都能討個蒸蒸日上的吉利寓意，另1月25至26日、29日至2月2日也都有鐵道市集。

    詳細活動內容與哈瑪星號列車班次資訊，請上駁二官網查詢https://pier2.org/

    今年「駁二小夜埕」雙舞台安排各式風格節目演出。（高市文化局提供）

    今年「駁二小夜埕」雙舞台安排各式風格節目演出。（高市文化局提供）

    高雄新春必訪行程「駁二小夜埕」，將於1月29日（初1）熱鬧登場。（高市文化局提供）

    高雄新春必訪行程「駁二小夜埕」，將於1月29日（初1）熱鬧登場。（高市文化局提供）

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