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    史上最大筆！彰基10億年終獎金1/22入袋 8900員工樂翻

    彰基總院長陳穆寬接任7年來，彰基體系已經發出60億元總額年終獎金。（資料照）

    彰基總院長陳穆寬接任7年來，彰基體系已經發出60億元總額年終獎金。（資料照）

    2025/01/20 17:02

    〔記者湯世名／彰化報導〕史上最大筆！彰化基督教醫學中心2025年年終獎金刷新百年院史，發放總額高達10億元，並確定在農曆春節前夕的1月22日入袋，彰基體系8900名員工樂翻，直呼彰基高層果然「沒有讓大家失望！」有人要把這筆錢拿去孝敬雙親，有人則要存起來，其中彰基總院年終更高達3.3個月創史上新高，堪稱最幸福。

    彰基總院2022年年終獎金發放3.1個月，刷新126年來最高紀錄，也是總院長陳穆寬自2018年上任來最高的1年，疫情衝擊企業和醫院利潤，年終獎金未減反增，羡煞眾多上班族；2024年年終獎金突破去年來到3.2個月，再創歷史新高；2025年農曆春節年終獎金再破紀錄，高達3.3個月再創新高。

    彰基體系發放總金額則高達10億元，讓彰基體系相關分院共8900名員工樂壞，直呼是「幸福企業」。有護理師說要包大紅包給長輩，另有人說要出國旅遊，其它的獎金要存起來。

    彰基總院長陳穆寬指出，彰基以前最差曾領過0.6個月的年終獎金，醫護人員過年包紅包都不夠；自從他接任總院長以來，施行一系列的強化改革，包括打造職場友善環境，改善氛圍，對於職場霸凌絕不姑息；採購議價公開透明，由委員會專責處理，院長絕不介入，改善陋習，創造薪資空間；停止錯誤的西進政策，根留台灣，將本業醫療做好，民眾自然對醫院更有信心；由於急重症醫療的醫療品質與能力大幅成長，不只能同時進行多器官的移植，更能超越過去，內視鏡肝臟手術總數已增加至全國前3。加護病房跟急性病房的周轉率也為全國前5名。累計7年來從他接任總院長至今，已經發出60億元總額年終。

    彰基體系2025年年終獎金發放總額高達10億元，並確定在1月22日入袋。（記者湯世名攝）

    彰基體系2025年年終獎金發放總額高達10億元，並確定在1月22日入袋。（記者湯世名攝）

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