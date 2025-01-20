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    要紅就找武嶺「鏡頭君」！ 老闆派來、個人示愛舉牌又引起注目

    今（20日）又有餐飲業者派出吉祥物到武嶺「鏡頭君」前宣傳。（圖擷自公路局合歡山即時影像）

    今（20日）又有餐飲業者派出吉祥物到武嶺「鏡頭君」前宣傳。（圖擷自公路局合歡山即時影像）

    2025/01/20 17:28

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山即時影像是民眾觀看路況的好幫手，其中武嶺「鏡頭君」換過新鏡頭，畫質清晰，成為另類網路宣傳管道，繼補習班耶誕老人、清境農場吉祥物舉牌後，今天又有餐飲業吉祥物舉「新年快樂」牌子，還有女生舉「我愛你」示愛，網友笑稱，看武嶺即時影像直播，可增添生活趣味。

    公路局在合歡山上裝設有多支攝影鏡頭，透過網路24小時提供即時影像，民眾想了解山上路況、天氣、停車場使用狀況，都可透過即時影像得到最新動態，其中最受關注的就是武嶺亭旁架設的「鏡頭君」，武嶺亭因為是遊客一定要打卡拍照點，加上前年9月公路局更新該處攝影鏡頭，畫質變得很清晰，因此很多人都要借重武嶺「鏡頭君」拍下特別的影像。

    頂著寒風在武嶺亭拍婚紗照、向伴侶求婚、下雪打赤膊，都在武嶺「鏡頭君」記錄下特別的時刻，上週還有雨衣男徹夜在此等下雪，好幾個小時在鏡頭前比手勢、跳舞。

    武嶺「鏡頭君」的即時影像觀看人數多，也成為另類網路宣傳利器，去年耶誕節有美語補習班老師扮成耶誕老人舉牌宣傳，還強調是老闆叫他來打廣告，本月上旬清境農場也找該場的吉祥物帶著農場專屬口味的乖乖在「鏡頭君」前宣傳，有網友笑說「這下全台搞行銷的人挫勒蛋！」

    今天又有人到武嶺「鏡頭君」前行銷公司或自己，一家餐飲集團即派出兩個吉祥人偶拿著「新年快樂」牌子在鏡頭前逗留一段時間，打開即時像觀看的網友，幾乎都被鏡頭前的人偶吸引。「新年快樂」牌子舉完不久，接著有另位遊客拿著「我愛你」的牌子也在鏡頭前出現，再度吸引網友的目光。

    餐飲集團舉牌完不久，又有女性遊客到鏡頭君前舉「我愛你」的牌子示愛。（圖纈自公路局合歡山即時影像）

    餐飲集團舉牌完不久，又有女性遊客到鏡頭君前舉「我愛你」的牌子示愛。（圖纈自公路局合歡山即時影像）

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