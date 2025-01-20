高雄冬日遊樂園開箱 25項遊樂設施比去年多10項

氣墊樂園是小朋走的最愛。（記者李惠洲攝）

2025/01/20 16:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會「2025高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日，於高雄港16-18號碼頭登場，今（20）日下午由市長陳其邁開箱，今年共有25項設施，比去年多了10項，讓小朋友一次玩個夠。

延續去年黃色小鴨狂吸900萬人次熱潮，高市府今年請來日本超人氣IP「吉伊卡哇」，並再度攜手台灣港務公司，將高雄旅運中心旁的16-18號碼頭，化身歡樂碼頭樂園，今天下午由市長陳其邁開箱遊樂設施。

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高雄市觀光局副局長劉秀英指出，今年高雄冬日遊樂園設置25項設施，其中，動力機械有16座，含6座新增，都從國外引進，包括電音之旅、漫遊巴黎、礦山火車、王牌空戰、旋轉飛機、冰雪海盗船；另有大型氣墊5座、2至6歲的幼兒氣墊4座。

陳其邁表示，過年期間北部濕冷，暖冬的高雄，是適合旅遊季節，歡迎民眾來高雄看吉伊卡哇，玩冬日遊樂園；據他詢問旅館公會，新春期間高雄訂房已達8成，大家手腳要快。

陳其邁今天並與成功國小附設幼兒園、前金幼稚園、私立長春藤幼兒園小朋友，一同體驗新的遊樂設施，小朋友玩得不亦樂乎。

觀光局表示，高雄冬日遊樂園開放時間為1月25日至2月16日（除夕休園），統統免費進場，平常日開放下午3至6點一場，週五至週日及年假期間，則增加下午6至9點時段的星光場，並提醒遊園券於活動前1小時在現場發放，原則上比照去年，每場發給小朋友2千張。

至於外界矚目的「吉伊卡哇」，將於25日正式亮相，水上、陸上都會有相關設置，尺寸與黃色小鴨差不多，將規劃放在愛河灣碼頭，與冬日遊樂園連成一氣。

交通局則提醒，由於腹地有限，會場周邊將實施交管，且不提供汽車停車場，請多利用公共運輸。搭捷運可至中央公園站或鹽埕埔站下車，步行10至15分鐘抵達；輕軌請搭至駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站；另配合人潮管制，輕軌光榮碼頭站於熱門日（1/25~27、29~31；2/1、2、8、9、15、16日）每日12時至22時不提供上下客服務。

漫遊巴黎是今年新增的動力機械設施。（記者李惠洲攝）

王牌空戰也是今年新增的遊樂設施。（記者李惠洲攝）

今年新增的遊樂設施-電音之旅。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁與小朋友一起體驗採礦過山車。 （記者李惠洲攝）

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