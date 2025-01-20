台灣將開直飛不丹包機航班 首班機5/31台北起飛

2025年皇家不丹航空將首度開通台灣至不丹直飛航班。（記者林志怡攝）

2025/01/20 16:56

〔記者林志怡／台北報導〕疫後國人出國旅遊風氣盛行，搭上2025旅遊潮，今年台灣也將首度開通直飛不丹的包機航班，飛行時間僅需5小時，但民眾若想搭乘包機前往不丹，需與簽約旅行社聯繫、參與8天6夜的行程，除協助旅客處理機票、吃住、旅遊稅外，還有導遊以中文導覽不丹獨具特色的人文風情。

不丹地接旅行社Routes and Journeys業務總監鄧麗君說明，遊客不只能入住4星級酒店，從機票、吃住、旅遊稅到簽證也全部幫旅客搞定，遊客只要帶好行李、輕鬆登機，就能前往不丹享受。

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鄧麗君指出，不丹的魅力不在於大山大水或壯麗景色，而是其細膩獨特的文化風俗，民眾平時想安排自由行並無不可，但繳稅、辦簽證等準備手續複雜，想真的玩懂不丹、了解這個國家的魅力，還要想辦法尋找導遊，這次包機搭配的行程可以協助想前往不丹的遊客解決前述所有問題。

此外，鄧麗君說，以往前往不丹，從台灣需要從曼谷轉機，花費時間較長，至少需要12小時的轉機時間，包機可將飛行時間縮短至5小時，且方案行程安排在晨間班機出發、下午班機返回，遊客有充足時間可以休息遊玩，體驗不丹的各個面向。

不丹皇家航空進一步指出，台北、台中兩地將設有直飛不丹帕羅（Paro）的包機航班，將分別於5月31日、6月3日首航，持續至2026年4月為止，共安排13趟直飛航班，協助遊客縮短旅行與轉機時間，讓台灣旅客輕鬆探索不丹的自然與文化。

另，不丹皇家航空表示，相關方案的台北簽約旅行社包括雄獅旅遊、阿玩旅遊、趣遊國際旅行社等，台中簽約旅行社則有泰元旅行社、金龍永盛旅行社、玖龍旅行社、華友旅行社台中分公司、昱欣旅行社、永達旅行社等。

不丹景觀。（不丹地接旅行社Routes and Journeys提供）

不丹景觀。（不丹地接旅行社Routes and Journeys提供）

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