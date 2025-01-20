宜蘭拚森鐵復駛！太平山拉纜車 與鳩之澤溫泉評估促參

宜蘭縣太平山森林鐵路規劃復駛，圖為太平山現有蹦蹦車營運狀況。（記者游明金攝）

2025/01/20 16:49

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵路復駛出現重大進展！行政院請縣政府將平地線與山地線兩案可行性研究整合修正成一案，再報交通部審查；並以台鐵五結中里車站作為轉乘森鐵蹦蹦車的轉乘車站。平地線與山地線改以天送埤作為分界點，以山地線優先推動，同時評估將太平山莊、鳩之澤等知景點，納入促參方向推動。

宜蘭縣政府規劃太平山森鐵復駛，在111年與112年分別提出平地線、山地線可行性研究送交通部、農業部審查。依據縣府規劃，平地線有11站、36公里，從羅東火車站到土場，經費127億元；山地線8站、10.5公里，從土場至太平山，經費59億元（政府投資49億，促參10億元）。

請繼續往下閱讀...

平地線以蹦蹦車為主，山地線則是以蹦蹦車加纜車，會有纜車拉到見晴步道與鳩之澤，再接太平山的蹦蹦車，軌距762mm，並以羅東火車站做為蹦蹦車轉乘站。

行政院上個月召開「研商太平山森林鐵路復甦路線規劃及觀光鐵道發展會議」，由政委陳金德主持並作成多項決議。太平山森鐵可行性研究維持兩線但合併成一案，避免不同部會審查結果產生落差，請宜蘭縣政府將山地線及平地線兩案可行性研究修正整合、分段推動，後續由交通部統籌審查事宜。

此外，考量未來旅客搭乘高鐵、台鐵到宜蘭，再轉乘太平山森林鐵路的便利性，森鐵軌距評估改為與台鐵相同軌距1067mm，並以中里車站取代羅東火車站作為轉乘蹦蹦車車站。

對於路線規劃，改成羅東至天送埤為平地線，羅東林業文化園區因被指定登錄為「文化景觀」，森鐵決定不進入園區；天送埤到太平山為山地線，山地線較具觀光效益，列為第一階段優先推動。

對於太平山森鐵，財政部確認採促參方式辦理具法律可行性，可考慮以有償BOT或其他促參模式推動。會中建議為提供廠商參與促參意願，太平山莊、鳩之澤溫泉、清水地熱園區等均為熱門景點，可一併納入促參評估的可行性，吸引投資。

宜蘭縣太平山森林鐵路復駛，未來規劃有纜車拉到見晴步道，再接太平山蹦蹦車。（記者游明金攝）

太平山森林鐵路復駛以山地線優先推動，同時評估將鳩之澤等知景點，納入促參方向推動。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法