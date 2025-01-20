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    學測社會考畫玉山主峰 高雄考生：考題簡單、生活化

    大學學測連續3天測驗已經結束，考生可以放鬆心情迎接寒假和春節了！（記者許麗娟攝）

    大學學測連續3天測驗已經結束，考生可以放鬆心情迎接寒假和春節了！（記者許麗娟攝）

    2025/01/20 16:26

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（20）日下午已考完最後一科社會，多數考生反應難度較以往簡單許多，寫起來很輕鬆，其中一題要考生畫出玉山主峰，讓考生印象深刻，覺得考題很生活化。

    道明高中陳姓考生表示，印象較深的題目是有一題非選要考生畫出玉山主峰，而跟時事較相關的題目則提及若請AI「畫出科學家」，就會生成白人男性圖像，有種族偏頗的問題；考生曾柏升說，對清朝台灣開山撫番的題目印象較深。

    道明高中考生黃亭睿覺得考題很簡單，印象較深的是有關加工產業的4個分類要請考生判斷，還有美國非裔、白人、印第安人的族群人口變化相關考題；黃浩澤則提到台灣戰後教育政策的順序問題，也認為這次題目簡單，不少題目中有提示，很多人提早交卷，但鑑別度恐怕偏低。

    三民高中考生蔡佩家和葉子彤認為，考題中間偏易，印象最深的是非選擇題有出中國唐代首都的氣候圖，要考生判斷是何種天然災害及發生原因，很有創意；還有考到關於番茄的市場供需變動，以及以歷史人物的敘述判斷屬於何種主義。

    正義高中考生陳聖泉、陳珮薰、廖倡億也認為相較於去年，今年的考題簡單，考得滿基礎的，不會很複雜，答案很快可以看得出來；考題融合社會三科，可能前面都是歷史敘述，但最後考的是法律法規概念；還有考到跟台灣原住民族判斷、越南移民、新住民等族群相關；較有難度的是跟清代與日治時期土地稅收的大租戶、小租戶有關題組，考影響、理由及原因，需要多思考。

    鳳新高中考生王韻涵、陳奕潔及傅于珊也對唐朝黃河流域的氣候圖判斷印象較深，整體而言不難，但題組的文字敘述有點多，需要仔細閱讀。

    學測第3天，高雄市3大考區今天無重大違規，但仍有零星違規如未攜帶有效證件正本應試、攜帶已完全關機行動電話，各扣減其該節成績1至2級分。

    數學B與社會缺考人數部分，高師大負責高雄一考區為171、163人；中山大負責第二考區為158、160人；高雄大學負責第三考區為98、94人。

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