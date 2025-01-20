為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    腦袋乍現喔咿聲 她感應神明指示慨捐南市百萬復康巴士

    陳瑾瑩女士（右）捐贈南市府1部復康巴士，由南市社會局長盧禹璁（左）代表受贈。（記者蔡文居攝）

    陳瑾瑩女士（右）捐贈南市府1部復康巴士，由南市社會局長盧禹璁（左）代表受贈。（記者蔡文居攝）

    2025/01/20 16:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民陳瑾瑩13年前感應到濟公師父指示她捐贈救護車回饋社會，由於救護車金額龐大，她積蓄了10年仍無法達到購車目標，經向濟公師父請示，同意她改捐復康巴士。今天下午在台南市政府舉行捐贈儀式，由南市社會局長盧禹璁代表受贈，並感謝她的愛心義舉。

    從事命理工作的陳瑾瑩表示，13年前，有一天她腦袋乍現「喔咿~ 喔咿~」的救護車聲音，感應到是濟公師父指示她捐贈救護車回饋社會，於是她開始努力積蓄來完成神明的指示。

    不過，救護車一部動輒好幾百萬元，她經過了10年，積蓄還買不起救護車，眼見時間已過了這麼久，神明的願望都還沒達成，她自己也很心急。

    她說，後來，遇見一位視障的老伯正由他人協助要搭乘復康巴士，經詢問發現復康巴士造福不少弱勢朋友，於是靈機一動，決定改捐復康巴士。她把想法向濟公師父請示獲得首肯，於是就買了價值100多萬元的復康巴士捐給市府，完成她多年的心願和神明的指示，也期待用自己的一份心力貢獻社會，幫助更多有需要的人。

    社會局長盧禹璁局表示，南市目前有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供25萬趟次以上服務，這些車輛多數由各界人士所捐贈，市府將捐贈車輛使用於汰換年限已逾10年以上的老舊復康巴士，目前很多車輛都正值汰換期，陳女士的愛心捐贈可說是及時雨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播