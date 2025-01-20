腦袋乍現喔咿聲 她感應神明指示慨捐南市百萬復康巴士

陳瑾瑩女士（右）捐贈南市府1部復康巴士，由南市社會局長盧禹璁（左）代表受贈。（記者蔡文居攝）

2025/01/20 16:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民陳瑾瑩13年前感應到濟公師父指示她捐贈救護車回饋社會，由於救護車金額龐大，她積蓄了10年仍無法達到購車目標，經向濟公師父請示，同意她改捐復康巴士。今天下午在台南市政府舉行捐贈儀式，由南市社會局長盧禹璁代表受贈，並感謝她的愛心義舉。

從事命理工作的陳瑾瑩表示，13年前，有一天她腦袋乍現「喔咿~ 喔咿~」的救護車聲音，感應到是濟公師父指示她捐贈救護車回饋社會，於是她開始努力積蓄來完成神明的指示。

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不過，救護車一部動輒好幾百萬元，她經過了10年，積蓄還買不起救護車，眼見時間已過了這麼久，神明的願望都還沒達成，她自己也很心急。

她說，後來，遇見一位視障的老伯正由他人協助要搭乘復康巴士，經詢問發現復康巴士造福不少弱勢朋友，於是靈機一動，決定改捐復康巴士。她把想法向濟公師父請示獲得首肯，於是就買了價值100多萬元的復康巴士捐給市府，完成她多年的心願和神明的指示，也期待用自己的一份心力貢獻社會，幫助更多有需要的人。

社會局長盧禹璁局表示，南市目前有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供25萬趟次以上服務，這些車輛多數由各界人士所捐贈，市府將捐贈車輛使用於汰換年限已逾10年以上的老舊復康巴士，目前很多車輛都正值汰換期，陳女士的愛心捐贈可說是及時雨。

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