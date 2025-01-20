女學生頻繁衝已婚大學院長獨居處！Google街景車都拍到 大葉大學回應了

大葉大學教授梁懷良（左）遭爆料與女博士生有不正常關係。圖為梁牽手女博士生。（圖民眾提供）

2025/01/20 16:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大葉大學管理學院院長梁懷良已結婚，近日被爆與其指導的王姓女博士生有不正當關係，他被指控用權勢幫王女當上助教，而王女頻繁進出梁的住處，次數多到「連Google街景車都拍到」。爆料者指控梁懷良嚴重違反學術倫理，對此，校方今表示，已針對此案召開性平會、成立調查小組處理中。

據了解，已婚的梁懷良為了教學工作，獨自從高雄搬到彰化居住，只有假日才會返回高雄和妻小團圓，平常上課日都獨自住在彰化的住處，梁妻臉書上還常po出一家假日聚餐、慶生的合照，並留言感謝丈夫為了家人得兩地奔波，替梁懷良塑造愛妻愛小孩與愛家的好形象。

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不料卻有學生透露，梁懷良特別關照王姓女學生，兩人也不避諱在校園內同進同出，常有新入學的學弟妹問：「他們（梁、王女）是不是夫妻？」

不續聘退休教師 助緋聞女任助理教授

據爆料者指出，梁院長以否決系上續聘退休教師的提案為開端，改以公開招聘的方式，為該名W長髮女子爭取助理教授職位。然而，招聘條件卻與企管系原先需求的作業管理及EMI全英文教學專長大相逕庭，被質疑是為女方「量身打造」。

爆料者稱，王女深夜逗留梁懷良住處不僅一次，早在去年4月Google街景車就拍到王女的車，停在距離梁男住處不到200公尺的路旁，「可見得她應該是頻繁出入此處，才會被Google街景車拍到」。

爆料者認為，梁院長此舉讓校內師生議論紛紛，認為梁院長濫用權勢，嚴重影響學校聲譽。

大葉大學：教師聘任尚未決議

校方發聲明表示，

1.老師聘任的程序包含，公開徵才，收件後依開課需求通知應徵者面試，並於面試後進行面試會議討論，最後上簽經人事聘任作業完成才會定案，目前管理學院教師聘任仍在面試階段，尚未決議聘任結果。

2.本校性平會已依據校園性別事件防治規定，召開校園性平事件處理小組會議，並成立調查小組，正在進行相關了解與處理。

大葉大學教授梁懷良。（圖翻攝自大葉大學官網）

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