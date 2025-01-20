為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    工程會現勘桃捷綠線延伸中壢計畫 桃市爭取中央審議通過

    行政院公共工程委員20日與相關部會人員，召開桃園捷運綠線延伸中壢計畫現勘及審議會議。（圖由桃市府捷運局提供）

    行政院公共工程委員20日與相關部會人員，召開桃園捷運綠線延伸中壢計畫現勘及審議會議。（圖由桃市府捷運局提供）

    2025/01/20 16:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃報告已於2023年12月29日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，行政院公共工程委員今（20日）與相關部會人員召開現勘及審議會議，桃市府捷運工程局表示，捷運綠線延伸中壢計畫為桃市府自辦的第2條捷運，將積極爭取中央審議通過，以2031年如質如期通車為目標，完成桃園市環狀捷運路網。

    會議由工程會副主任委員李怡德主持，邀請中央相關部會及多位具軌道工程專業委員進行指導，桃市府則由捷運局局長劉慶豐率員至綠線G01尾軌及G25站（中壢車站）陪同現勘，並就捷運綠線延伸中壢計畫概述、路網願景、運輸需求預測與分析、工程設計理念與內容、施工計畫、替選方案、工程經費等議題進行說明。

    劉慶豐表示，捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，共設置5座車站，其中1座高架、4座地下，總經費361.59億元，路線起於八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站（中壢車站）共用大月台，採地下銜接轉乘，未來中壢車站可形成捷運綠線、機捷與台鐵三鐵共構，同時結合中壢停3停車場用地多目標大樓BOT規劃，有效提供民眾便捷交通系統及多元複合使用空間，讓民眾可在中壢車站以最便利的方式轉乘。

    劉慶豐表示，捷運綠線延伸中壢計畫為桃市府自辦的第2條捷運線，完工後沿線將能服務社會住宅、國小、國中、大學、醫院等各類公共設施，也能連接機捷與捷運綠線，形成桃園市境內的環狀捷運路網，可串連至桃園航空城、桃園及中壢都會區等各個重大發展區域，提供八德與中壢地區便捷的軌道運輸，同時活絡周邊區域的生活機能，是市民企盼許久的重大建設，審議後將依委員及與會單位所提意見儘速補正相關資料，期盼審議通過後即可辦理工程招標作業，並以2031年如期如質通車營運為目標。

    行政院公共工程委員20日與相關部會人員，召開桃園捷運綠線延伸中壢計畫現勘及審議會議。（圖由桃市府捷運局提供）

    行政院公共工程委員20日與相關部會人員，召開桃園捷運綠線延伸中壢計畫現勘及審議會議。（圖由桃市府捷運局提供）

    捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，共設置5座車站，路線起於八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站中壢車站共用大月台。（圖由桃市府捷運局提供）

    捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，共設置5座車站，路線起於八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站中壢車站共用大月台。（圖由桃市府捷運局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播