大村公墓蓋光電場 業者允營業稅付彰縣府、租金給公所 村民悍拒

光電場說明會，業者跟村民的意見相左，會場氣氛火爆。（記者顏宏駿攝）

2025/01/20 18:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉第十四公墓即將開闢為光電場，已由雲豹集團旗下子公司辰宇能源得標，該公司今在當地第五度舉辦發電系統標租案說明會，出席的村民表達拒絕建場的聲音，由於公所已經跟業者簽約，勢必面臨龐大的賠償，會議結束，各方仍沒有共識，公所希望繼續溝通。

大村鄉第十四公墓位在平和村，約八．四公頃，辰宇能源將設置九千五百四十片太陽光電發電系統模組，設置容量為四千三百八十八KW，系統建蔽率約廿五．五六%。辰宇能源人員說明場址和系統建置規畫，將朝向符合鄉公所要求的將升高太陽能發電系統模組作為綠能停車場，並做好水保和環境綠美化。他們強調，對地方最大的回饋就是未來廿年每年付租金給公所，營業稅付給縣府。

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平和村長賴居林說，這個工程四千多萬元，一年繳給公所租金才八十四萬元，「這是什麼合約？」為了每年八十四萬元租金，公所出賣所有權廿年，「這裡應該是村民的」，八．四公頃如果拿來蓋花園、森林公園，反而可以吸引遊客，拿來種電，無異於「殺雞取卵」，好處業者占盡，居民平白失去一塊可利用的荒地。

支持種電的林姓民眾說，這裡是公墓用地，拿來作花園、種樹，以後誰會來？交給業者蓋光板，等於交給他們維護，如果變成空地，公所光是每年除草就要花不少錢。

鄉長賴志銘說，現在最大的問題是「已簽約」，他自己也很無奈，整個工程開發經費達四千多萬元，但每年公所才收八十四萬元的租金，若公所提出違約，勢必面臨業者的求償，將來訴訟又要付律師費，公所根本沒錢，他仍希望業者跟村民持續溝通，不要變成村民、業者、公所三輸的局面。

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