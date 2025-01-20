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    跟《Pokémon GO》暢玩新北 10大官方路線揭曉

    三峽老街紅磚建築和獨特的巴洛克風格拱廊，一秒帶你回到舊時光。（圖由新北市觀旅局提供）

    三峽老街紅磚建築和獨特的巴洛克風格拱廊，一秒帶你回到舊時光。（圖由新北市觀旅局提供）

    2025/01/20 16:10

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市《Pokémon GO》官方路線今天（20日）上線，各具特色的路線有自然景觀、豐富的文化歷史與手作體驗，遊覽新北市的同時，不妨打開《Pokémon GO》完成10道路線，讓旅程充滿冒險與回憶，更多活動訊息可至新北市觀光旅遊網、臉書粉絲專頁「新北旅客」或《Pokémon GO》官網查詢。

    市府觀光旅遊局表示，來到《Pokémon GO》的新店官方路線，可以在碧潭渡船頭搭乘人力擺渡或是踩天鵝船，體驗新店溪的自然風光，走在碧潭吊橋上俯瞰湛藍的溪水與對岸青翠的山巒，讓人感受自然與人文的和諧共存。

    觀旅局指出，烏來、坪林各有1條官方路線，泰雅民族博物館有傳統織布與雕刻，加上烏來老街的傳統手工藝品，滿是並陳的歷史與創意，溫泉街更有美人湯之稱的碳酸氫納泉洗禮；坪林官方路線以茶業博物館為起點，上一堂手作茶藝體驗課程帶回專屬的茶道紀念品，站上坪林拱橋欣賞壯觀景緻。

    觀旅局介紹，三峽官方路線帶著旅人走進老街，保存完好的紅磚建築和獨特的巴洛克風格拱廊回到舊時光，三峽拱橋連接老街與自然景觀，是放鬆心情與拍照留念的絕佳地點；鶯歌官方路線實用與藝術兼具，鶯歌老街有眾多陶藝店琳瑯滿目的陶瓷餐具、茶具、裝飾品，每一件都是匠心獨具的作品，更有手作陶藝課程，不遠處的透明景觀電梯提供友善的旅遊體驗，全透明玻璃也成為新興地標。

    坪林茶業博物館設有手作茶藝體驗課程，讓遊客親自製作茶品。（圖由新北市觀旅局提供）

    坪林茶業博物館設有手作茶藝體驗課程，讓遊客親自製作茶品。（圖由新北市觀旅局提供）

    烏來台車沿著蜿蜒的山路穿越原始森林，讓人置身於大自然懷抱。（圖由新北市觀旅局提供）

    烏來台車沿著蜿蜒的山路穿越原始森林，讓人置身於大自然懷抱。（圖由新北市觀旅局提供）

    新店碧潭吊橋白天可以俯瞰碧綠的溪水與對岸青翠的山巒，夜晚的燈光映照別有一番風味。（圖由新北市觀旅局提供）

    新店碧潭吊橋白天可以俯瞰碧綠的溪水與對岸青翠的山巒，夜晚的燈光映照別有一番風味。（圖由新北市觀旅局提供）

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