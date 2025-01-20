佛光山春節平安燈法會即將登場 四大主題不一樣走春

13000個燈籠打造壯觀的燈籠隧道。（記者洪臣宏攝）

2025/01/20 16:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「佛光山2025年春節平安燈法會」自1月29日至2月27日（農曆正月初一至三十）登場，今年有四大主題，主燈秀以「光明在望」為主題，民眾可在雲端施放專屬天燈，還有大雄寶殿光雕藝術、光照大千祈福活動、三好嘉年華花車遊行，佛陀紀念館同時展出雲岡石窟及故宮國寶法華經，歡迎民眾走春。

「光明在望」主燈秀可施放雲端天燈，兼具環保。（記者洪臣宏攝）

佛光山今（20）日舉行平安燈法會記者會，由副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師說明四大主題活動內容。

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佛陀紀念館同步展出「芥子納須彌─雲岡石窟藝術特展」（記者洪臣宏攝）。

「向前有路正道行」朝山禮佛、燒年香、抄經、寫祈願卡，大年初一至初五妙吉祥祈福法會，考生可把握機會。

如常法師說明不同朝代法華經特點。（記者洪臣宏攝）

「光明在望」主燈從大年初一到元宵節晚上演出主燈秀，修繕中的大雄寶殿巧妙運用鷹架與防塵網做為投影幕，以光雕技術打造三寶意象和天燈祈福互動區，結束後還有煙火秀，還有盒子燈及全球彩繪的13000多顆心願燈籠築成燈籠隧道。

「蛇燦蓮華增福慧」由佛陀紀念館推出「2025光照大千祈福活動」，劇情應景蛇年，講述小蛇與小鹿之間的純真友誼。另有神乎其技─重慶雜技新春公益演出、芥子納須彌─雲岡石窟藝術特展、法華經及其美術特展」、佛教海線絲綢之路新媒體藝術特展等。

佛光好事集則有73個攤位，有各式各樣美食，特殊的是推出「單車榨果汁」，踩著腳踏車將新鮮水果榨成果汁，健康、環保又有趣。

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