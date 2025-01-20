屏東沿山公路185雙層巴士1/25啟航 南北兩線嶄新視角感受景色與文化

185雙層巴士沿途從高視角欣賞田園美景。（記者羅欣貞攝）

2025/01/20 15:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東沿山185雙層巴士推出以來，深受各縣市遊客喜愛，成為每年新春搶手的旅遊熱門商品，今年主題為「蛇來運轉185」的雙層巴士，將於本月（1月）25日啟航，屏東縣長周春米今天（20日）搭上雙層巴士，搶先為遊客開箱「北線」的美景，歡迎全國鄉親來屏東，以嶄新視角感受沿山公路的壯麗景色與在地文化。

沿山185雙層巴士北線行經高樹鄉銀獅農莊彩帽鳳梨田，今年是第3年，主題為食蛇龜。（空拍照由屏東縣政府提供）

「最適合走春的旅遊行程，就要來搭乘屏東185雙層巴士！」，周春米表示，沿山公路高樹鄉段的彩繪鳳梨田，已經連續3年使用保育動物做為重要IP，首年是草鴞，第二年是穿山甲，今年則是食蛇龜，雙層巴士除了可以欣賞沿山美麗風景，更結合生態、觀光與地方特色，歡迎大小朋友把握機搭乘巴士來旅遊，想了解食蛇龜、看無人機、吃豬腳、喝咖啡與吃巧克力，就在屏東185。

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雙層巴士北線沿途盡覽沿山公路鳳梨田的美麗山景。（記者羅欣貞攝）

周春米指出，雙層巴士活動不僅是推動觀光的重要一環，更展現屏東的多元風貌與創新旅遊模式，今年在北線加入「隘寮社區」及「鴻旗有機休閒農場」兩處停留站，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊彩帽鳳梨田免費空拍服務（1月25日至1月27日及2月9日暫停服務），讓民眾透過高空視角飽覽屏東沿山地區的自然美景，深入了解屏東的文化故事。

「蛇來運轉185」雙層巴士從水門轉運站出發。（記者羅欣貞攝）

屏縣府表示，「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北兩線，「北線」將走訪屏東智慧農業學校、銀獅農莊彩帽鳳梨、田隘寮社區及鴻旗休閒農場；「南線」則到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區與銘泉農場，由導覽人員在車上解說，鄉親可沿途聽故事，感受故事的真實感。

屏東縣長周春米（前排左）今天搭乘「蛇來運轉185」雙層巴士，搶先開箱沿途美景。（記者羅欣貞攝）

屏縣府交通旅遊處表示，「蛇來運轉185」雙層巴士將從1月25日起至3月2日，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享半價優惠，除了農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每週六、日均可搭乘。

屏東沿山185雙層巴士「北線」將走訪屏東智慧農業學校。（記者羅欣貞攝）

交旅處說，活動期間旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及好禮，填寫乘車活動滿意度問卷有機會免費獲得雙層巴士限定限量的紀念徽章。

民眾可下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠，也可撥打服務專線：08-7992776。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息請上縣府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP查詢。

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