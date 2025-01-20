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    過年金紙燒完該怎麼辦？ 彰縣環保局提醒這1步驟超關鍵

    民眾拜拜免不了燒金紙，燒過金紙化為香灰後，澆水攪拌至濕潤，再分類處理，避免發生火警或塵爆意外。（記者張聰秋攝）

    民眾拜拜免不了燒金紙，燒過金紙化為香灰後，澆水攪拌至濕潤，再分類處理，避免發生火警或塵爆意外。（記者張聰秋攝）

    2025/01/20 16:15

    〔記者張聰秋／彰化報導〕春節將至，祭祀拜拜難免要燒金紙，彰化縣環保局推廣「紙錢集中燒」服務，透過LINE線上預約，就能輕鬆集中清運處理。環保局強調，不管是宮廟、社區大樓，甚至一般住家都能使用這項服務，歡迎民眾多加利用。

    不過，許多人因宗教信仰習慣，仍在透天厝、三合院或公寓大樓內自行焚燒金紙，但若處理不當，將燒完的香灰直接倒入排水溝、垃圾車或丟進大樓垃圾子母車，可能引發粉塵爆炸，甚至釀成火燒車的危險，影響公共安全。

    為了避免意外，彰化縣環保局提醒，金紙燃燒後的香灰屬於不可燃物，無法在焚化爐中燃燒。因此，處理前務必要將香灰澆水攪拌至濕潤，再分類交給清潔隊回收，切勿與一般垃圾混放或隨意倒入排水溝，否則可能污染水源，甚至引燃水溝旁的地下電纜，造成火災，傷及無辜，燒毀造價不斐的垃圾車。

    民眾、宮廟或機關團體若需清運紙錢，可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打彰化縣環保局專線（04）7119356（週一至週五08:00~17:00），也可透過LINE線上預約，加入好友 ID：@158kcebh，或掃描QR code輕鬆預約。

    民眾掃描QR code，加入彰化縣環保局推廣紙錢集中燒活動，LINE線上預約就能完成。（圖由環保局提供）

    民眾掃描QR code，加入彰化縣環保局推廣紙錢集中燒活動，LINE線上預約就能完成。（圖由環保局提供）

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