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    中捷因應春節人潮 將調整班距

    中捷公司因應人潮，將調整春節營運班距。（中捷公司提供）

    中捷公司因應人潮，將調整春節營運班距。（中捷公司提供）

    2025/01/20 15:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕長達9天的春節連假即將來臨，台中捷運將調整班距，1月25日、26日及1月30日（初二）至2月2日（初五）採假日班距模式；1月27日（小年夜）至1月29日（初一）則以全日10分鐘班距運轉；此外，1月24日起，各捷運站將設置蛇年紀念章供民眾集章。

    中捷公司表示，參考往年疏運經驗調整春節連續假期班距，並在旅運高峰時段加密班距，其中，假期首兩日1月25日至26日採假日班距模式，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘；1月27日（小年夜）至1月29日（初一）以全日10分鐘班距運行；1月30日（初二）至2月2日（初五）恢復假日運轉模式，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘。

    中捷公司表示，除了班距規劃，將視實際人潮情形適時派發加班車。

    另外，過年期間，捷運綠線18個車站均裝飾各式春節布置，年味十足，且自1月24日起在各車站寫字檯將提供中捷限定的蛇年紀念章，中捷吉祥物「小綠綠」招手迎客，祝賀「蛇來運轉」。

    1月25日至2月12日，各捷運站也將播放公共藝術地景音樂「春綻花舞」，讓旅客都能感受濃濃的年節氣氛。

    台中捷運蛇年紀念章1月24日起在各捷運站上架（中捷公司提供）

    台中捷運蛇年紀念章1月24日起在各捷運站上架（中捷公司提供）

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