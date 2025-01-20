台大今晨9.8度比陽明山上文化大學還低溫 專家分析原因

今晨輻射冷卻效應發揮，台北盆地出現明顯低溫。（圖擷自中央氣象署）

2025/01/20 15:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台北今晨（20日）測得11.0度入冬最低溫，地勢較低的台灣大學清晨低溫來到9.8度，比在陽明山上的文化大學11.7度還低，氣象專家分析原因。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今晨台北盆地內上空無雲，底層風力很小，加上風向偏南，輻射冷卻加上南側淺山區被冷卻的空氣往盆地內流動，台北站一度降到11.0度，是這個冬季以來的新低溫紀錄，太陽出來後溫度劇烈反彈，06:30才出現11.0度的溫度低點，到了07:40已經回升到13.4度，尤其07:30到07:40短短10分鐘就上升1.4度，到07:50再上升到14.5度，回升的幅度相當大。

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位置比較靠南邊的台灣大學站，清晨低溫在6時一度降到9.8度，但是到了07:50已經回升到14.4度，低溫發生前後大致為靜風或是很弱的偏南風，看起來應該也跟被冷卻的空氣侵入有關，而且位置更靠山，溫度也更低。反而位在陽明山上的文化大學站，風力一直都還是較大，清晨前維持著3-4級的東北風，低溫就只有降到11.7度而已，還不及平地的台北站跟台灣大學站。

吳聖宇指出，跟以前的案例差不多，台北盆地內輻射冷卻要有明顯的低溫出現，除了雲少之外，風力一定要弱，而且風向最好是可以吹偏南的風向，帶動南側淺山區被冷卻後的空氣往盆地內流入，這樣子的條件下因為輻射冷卻作用而出現低溫的機會就會大很多。

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