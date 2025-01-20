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    漏拆1根鋼釘害婦人跌斷手腳國賠62萬 銅鑼鄉公所改善人行環境

    銅鑼鄉公所透過內政部國土管理署補助1600多萬元，加上自籌220多萬元，改善炮仗花公園周邊人行環境，施做實體人行道區隔人車。 （記者彭健禮攝）

    銅鑼鄉公所透過內政部國土管理署補助1600多萬元，加上自籌220多萬元，改善炮仗花公園周邊人行環境，施做實體人行道區隔人車。 （記者彭健禮攝）

    2025/01/20 16:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉公所，於去年鄉內炮仗花公園花季結束撤除交維設施時，漏拆1根固定交通錐的鋼釘，害一名晨運婦人跌跤手腳骨折，國家賠償對方62萬元。公所亡羊補牢，透過內政部國土管理署補助1600多萬元經費，改善周邊人行環境，施做實體人行道區隔人車。

    銅鑼鄉炮仗花海公園每逢新春花季，炮仗花爬滿整面駁坎，有如黃橙瀑布，綿延約400公尺，吸引遊客造訪，但公園緊鄰苗119縣道，遊客賞花往往與車爭道，公所過去採施設交維，維護遊客安全，但去年發生交維設施撤除疏漏致民眾受傷的國賠事件，遂向中央爭取經費改善周邊人行環境。

    鄉公所表示，該計畫獲內政部國土署補助1600多萬元，公所自籌220多萬元，於銅鑼交流道東側引道口至炮仗花海公園約1公里的路段，增設實體人行道，並一併改善炮仗花海公園公廁。改善工程於去年9月啟動，預計今年4月完工，不過因應炮仗花季，公園旁路段及公廁部分，會先於農曆年前完成。

    炮仗花公園緊鄰苗119縣道，鄉公所於去年花季向縣府申請路外施設交通錐並以連桿串連，規劃為賞花廊道，並考量交通錐可能受強風或車輛碰撞傾倒、位移，把交通錐用鋼釘固定。

    但去年炮仗花季結束後，公所派員撤除交維設施，漏拆1根鋼釘、凸出路面約5公分，致晨運的黃姓婦人絆倒，左手、左腿骨折，休養3個月，向公所求償。公所調查後，自知理虧，召開國家賠償事件處理委員會調處，雙方達成協議，賠償黃婦62萬元。

    銅鑼鄉公所過去於炮仗花公園路外採施設交維，維護遊客安全，但去年發生交維設施撤除疏漏致民眾受傷的國賠事件。（資料照）

    銅鑼鄉公所過去於炮仗花公園路外採施設交維，維護遊客安全，但去年發生交維設施撤除疏漏致民眾受傷的國賠事件。（資料照）

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