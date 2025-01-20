玉成社宅上梁 預計明年1月完工、將提供410戶

位於南港區的玉成社宅今天上午舉行上梁典禮。（北市都市發展局提供）

2025/01/20 15:26

〔記者蔡思培／台北報導〕位於南港區的玉成社宅今天上午舉行上梁典禮，將興建1幢2棟地上18層、20層建築物，提供410戶社宅，提供一房型至三房型，預計明年1月完工，並在同年開放入住。

玉成社會住宅已在2020年10月動工，住宅基地面積為8589.33平方公尺，工程預算達22.54億元，規劃興建地下3層、1幢2棟地上18層、20層建築物，可提供社會住宅共410戶，主要提供一至三房型，規劃一房型282戶，二房型87戶、三房型23戶，另有混齡一房型、混齡三房型等房型。

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北市都市發展局表示，玉成社會住宅不僅提供市民居住空間，還結合公共服務空間，基地設置金融科技創新基地、社區公共托育家園、老人日間照顧中心、幼兒園及都市農園設施等，一樓入口還會設置活動廣場，提供活動與交誼空間，形成新住宅型態。

都發局表示，玉成社宅同時打造成綠建築、智慧、耐震、無障礙的好品質優質住宅，並取得智慧建築合格級標章、綠建築銀級標章、無障礙住宅標章及耐震標章，營造良好都市環境，提升社會住宅品質、親民及永續建築形象，創造新生活型態與新生活建築典範。

玉成社宅將興建1幢2棟地上18層、20層建築物，提供410戶社宅。（北市都市發展局提供）

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