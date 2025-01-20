因應春節國道高乘載 台61線苗縣6橫向路口封閉

今年春節9天連假，交通部高速公路局為分散車流，於1月31日（初三）、2月1日（初四）下午實施北上高承載管制。（圖由警方提供）

2025/01/20 15:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年春節9天連假，交通部高速公路局為分散車流，於1月31日（初三）、2月1日（初四）下午實施北上高承載管制，1月31日至2月2日（初三至初五）封閉國3西濱北上匝道，預期台61線將湧現車流，公路局也配合調整優化台61線竹南、後龍段路口交通號誌時相宇秒數，並封閉6處橫向路口，減少車流交織，確保主線暢通。

縣內國道1號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道及國道3號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道等10處交流道北向入口，於1月31日（初三）、2月1日（初四）下午1點至6點實施高承載管制。1月31日至2月2日（初三至初五），每日中午12點至午夜12點封閉國3西濱交流道北上匝道。

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公路局因應台61線湧入車流，規劃台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，並調整行車管制號誌總週期270秒北上續進，且於1月31日至2月2日每日中午12點至晚間9點封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

苗警表示，另因應台61線竹南（87至101公里）玄寶大橋改建路段，在1月30日（初二）至2月2日（初五）下午2點至晚間8點，於台一己線與明勝路交岔路口及苗9線海寶活動中心平交道路口等2處北向派遣義交指揮。

今年春節9天連假，交通部高速公路局為分散車流，將於1月31日至2月2日（初三至初五）封閉國3西濱北上匝道。（圖由警方提供）

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