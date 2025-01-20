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    彰市元清觀限量文、武膽 春節邀信徒擲筊借膽

    林世賢歡迎大家1月29日或2月6日來向天公借膽。（記者湯世名攝）

    林世賢歡迎大家1月29日或2月6日來向天公借膽。（記者湯世名攝）

    2025/01/20 15:52

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市國定古蹟元清觀，將於農曆春節期間舉辦新春系列活動，包括有向天公借「膽」祈福法會、求文武膽、擺宴謝天公、天公仔子及謝戲酬神等，其中備受信眾期待的向天公借「膽」，文、武膽各限量600個，供信徒擲筊借膽，祈求考試順利、財源廣進。

    彰化市長林世賢表示，元清觀建於西元1763年，至今已有262年歷史。春節間舉辦向天公借膽科儀，信眾可向玉皇大帝擲筊取得聖杯，請回文膽、武膽，由於深受信眾歡迎，今年限量文、武膽各600個（每個結緣金600元），於1月29日及2月6日，分2批、每批文武膽各300個供信徒擲筊借膽。

    文膽祈求考試順利、步步高昇、鴻圖大展；武膽則祈求事業順利、工商利祿、財源廣進。

    林世賢說，元清觀今年首次舉辦「收契子女-天公仔子」的活動，信眾可帶衣服來廟蓋廟印並填寫契子書，即可獲得貫絭、天公米、錢水、古早味香火袋等，每位結緣金600元，即日起受理，歡迎大家在2月6日當天來給天公當契子女（做「天公仔子」）。

    另1月29日邀請高真道長舉辦新春開運大法會科儀，為信徒招貴人、防小人（結緣金每人300元），信徒可準備一件衣服參加法會科儀祈福；還有，1月29日到31日天公盛宴-擺宴謝天公活動，每位結緣金600元，除入疏文祈福外，還可以獲得特製的「天公餅」一份。

    此外，為讓元清觀於農曆春節期間，重現寺廟傳統節慶，熱鬧的古早味氣氛，另特別邀請北管傳統曲館與掌中戲舉行謝戲酬神活動，歡迎各位信眾大德參加共襄盛舉，參加新春謝戲酬神（結緣金每人500元），信徒姓名均會寫入疏文及戲彩向天公稟報祈福。

    元清觀首度舉辦收契子女（作「天公仔子」）活動。（記者湯世名攝）

    元清觀首度舉辦收契子女（作「天公仔子」）活動。（記者湯世名攝）

    向天公借膽？大猩猩和忍者龜跑進國定古蹟元清觀戲耍。（記者湯世名攝）

    向天公借膽？大猩猩和忍者龜跑進國定古蹟元清觀戲耍。（記者湯世名攝）

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