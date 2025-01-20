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    年年有魚！台南6米高巨型「魚頭君」 現身安平運河

    市長黃偉哲昨日搶先開箱長14米、高6米的魚頭君水上氣偶。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲昨日搶先開箱長14米、高6米的魚頭君水上氣偶。（台南市政府提供）

    2025/01/20 15:13

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市觀光大使「魚頭君」巨型氣偶現身安平運河！南市觀旅局將於1月21日至2月12日，在中西區環河街運河河畔舉辦「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展出活動，市長黃偉哲今天搶先開箱長14米、高6米的魚頭君水上氣偶。

    黃偉哲特地搭乘運河遊艇開箱「魚頭君」巨型氣偶，鼓勵民眾可以在陸地上拍照打卡，或選擇搭乘運河遊艇，沿途認識台南運河發展與故事，從水上近距離觀賞魚頭君水上悠閒自在的舒適模樣。他說，台南獨有的吉祥物「魚頭君」，過年期間將在台南運河陪伴大家，歡迎大家趁著年假來看魚頭君，還能安排到7大景點看巷仔Niau，魚跟貓都是台南最夯、最可愛的吉祥物。

    觀旅局長林國華表示，此次悠游運河的魚頭君大型氣偶白天晚上都歡迎大家到訪，每晚點燈時間為每日下午5時至晚上10時，此外，魚頭君一旁還有都發局在運河邊打造、超現實的「時空-瀑布」，春節期間誠摯邀請大家到訪走逛，更別忘了品嚐美味的各式虱目魚料理與台南小吃。

    本次展出期間在「臺南旅遊」粉絲專頁專屬貼文內上傳，與運河上魚頭君大型氣偶的合照，並留言「#臺南魚頭君如魚得水」，以及寫出一道台南美食或景點，就可參加魚頭君春節年年有餘福袋抽獎活動，福袋裡有多款魚頭君限定款商品，相當澎派，要給大家年年有餘（魚）陪伴。

    市長黃偉哲昨日搶先開箱長14米、高6米的魚頭君水上氣偶。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲昨日搶先開箱長14米、高6米的魚頭君水上氣偶。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲鼓勵民眾可選擇搭乘運河遊艇，從水上近距離觀賞魚頭君水上悠閒自在的舒適模樣。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲鼓勵民眾可選擇搭乘運河遊艇，從水上近距離觀賞魚頭君水上悠閒自在的舒適模樣。（台南市政府提供）

    觀旅局將於1月21日至2月12日在運河河畔舉辦「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展出活動。（台南市政府提供）

    觀旅局將於1月21日至2月12日在運河河畔舉辦「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展出活動。（台南市政府提供）

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