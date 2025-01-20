竹市「阿祥送米」連4年送無毒好米 6校180人每人10公斤過好年

新竹市「阿祥送米」的呂正祥（左二）已連續4年與市議員劉康彥（左一）等人送無毒好米給學校，今年一樣將好米送給市轄6間學校共180名學童，每名學童有10公斤可帶回家過好年。（記者洪美秀攝）

2025/01/20 15:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕宗教寺廟或社福團體送白米不稀奇，新竹市採無農藥耕種的呂正祥「阿祥送米」4年來連續將種出的無毒好米送給市轄多所學校當營養午餐及弱勢學童，這2天更將二期稻已碾好真空包裝的無毒米送到南寮國小、北門國小、民富國小、舊社國小、載熙國小、青草湖國小等6所學校，每間學校30名弱勢學童，每人10公斤。呂正祥說，過去多透過市議員劉康彥及林彥甫幫忙送米，今年他跟著送米到學校，除希望讓弱勢學童家庭過好年，也推廣友善無毒栽種法。

去年獲市府模範父親表揚的呂正祥是竹市舊城中央商場形象商圈協會理事長，採無農藥自然友善種稻米已多年，種稻不是為了賣或營利，因採用天然稻穀倒吊日曬法，且耕種過程未使用農藥，除保留小部分釀威士忌外，幾乎都碾米包裝送人，除推廣無毒好米，也透過送米到學校方式，讓吃學校營養午餐的學童吃到新鮮無毒好米。

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呂正祥說，過去多委由民代協助送米給學校，得知學校有弱勢學童家境不理想，他也擴大在歲末年終送弱勢學童好米過年，今年從北區拓展到南區共6間學校，每間學校30名學童，每位學童可獲10公斤無毒好米，這兩天也運送到各校，透過學校轉送到學童家裏。

呂正祥說，「阿祥送米」到學校已4年了，今年他第一次參與親送，6間學校，總共送出720包共1800公斤好米，且封裝3個棧板，雖搬米有點辛苦，但能讓學童吃好米過好年，他覺得很有意義。過去他四處送米，包括廟宇、養護中心及育幼院和弱勢團體，今年他送到學校時，聽到學校回說終於看到農夫本人，讓他覺得害羞，強調未來會持續送無毒好米，持續推廣友善無毒耕種，讓更多學童受惠及吃好米。

新竹市「阿祥送米」的呂正祥（左二）已連續4年與市議員劉康彥（右二）等人送無毒好米給學校，今年一樣將好米送給市轄6間學校共180名學童，每名學童有10公斤可帶回家過好年。（記者洪美秀攝）

新竹市「阿祥送米」的呂正祥（左四）已連續4年與市議員劉康彥（右三）等人送無毒好米給學校，今年一樣將好米送給市轄6間學校共180名學童，每名學童有10公斤可帶回家過好年。（記者洪美秀攝）

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