消基會抽驗兒童用高腳椅 知名品牌構造不合格

「Stokke高腳兒童餐椅（Clikk™）」在扶手底部鎖定處，具有深度超過 10 mm 且大小介於 7~12mm之間孔洞，不符合CNS 15017 第 5. 2 節孔洞、縫隙及開口之規定。（消基會提供）

2025/01/20 15:31

〔記者林志怡／台北報導〕為便於照護兒童，許多家庭或餐廳會準備兒童用高腳椅，但若構造或材質不合格，反而會增加兒童安全與健康風險。消基會與經濟部標準檢驗局合作，對市售兒童用高腳椅進行抽驗，發現4項構造不合格、1項檢出塑化劑，另有2項標示不合格，其中也包括知名兒童傢俱品牌Stokke的產品。

消基會說明，兒童用高腳椅需注意整體結構安與孔洞是否可能讓兒童的手指卡在其中，化學物質如塑化劑、甲醛等則僅能透過科學檢驗的方式來確認是否有殘留或是超標，消基會與標檢局合作，隨機購買10件兒童用高腳椅樣品進行材料、構造、穩定性檢測，並查核「商品檢驗標識」跟「中文標示」。

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針對抽驗結果，消基會指出，「品質項目」不符合之商品計4件，包括組裝零件含自攻螺絲、椅背與水平面之角度小於60°、椅背高度不合規定等，1項高腳椅產品綠色塑膠皮之塑化劑含量超過0.1%，實際量測總和達到10.96%，不符合規定，另有2件商品標示不合格。

消基會指出，「Stokke高腳兒童餐椅」在扶手底部鎖定處，具有深度超過10毫米且大小介於7至12mm的孔洞，且商品本體漏貼商品檢驗標識與中文標示。

標準局說明，「品質項目」不合格的4項商品已依商品檢驗法規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；商品標示不合格的商品經確認都屬漏標情況，已通知報驗義務人限期改正，屆期未改正者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，消基會提醒，兒童用高腳椅的產品穩定性對兒童安全至關重要，且需有成人陪同使用，勿留兒童單獨於高腳椅上，塑化劑等環境荷爾蒙則會干擾正常內分泌系統的平衡及功能，兒童若長期接觸可能對成長造成影響，民眾選購時務必購買貼有「商品檢驗標識」的產品，並切勿提供非適用年齡幼童乘坐。

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