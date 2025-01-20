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    呆萌穿山甲蓋房子全記錄 網友喊「超可愛！」

    台南社大記錄到這隻穿山甲在蓋房子，洞穴外還堆了滿滿泥土。 （圖由台南社大提供）

    台南社大記錄到這隻穿山甲在蓋房子，洞穴外還堆了滿滿泥土。 （圖由台南社大提供）

    2025/01/20 14:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕穿山甲目前被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危」的動物，台南社區大學在台南龍崎利用自動相機調查當地的野生動物，發現當地的穿山甲數量相當多，上週更全程記錄到一隻穿山甲蓋房子的呆萌模樣，影片公布後，引起熱議，網友紛紛高喊「超可愛！」

    台南社大環境小組助理研究員陳泰豪表示，本月15日上午，他前往龍崎進行穿山甲調查，在一處竹林農塘旁的邊坡附近所架設的自動相機，記錄到一隻穿山甲剛蓋好房子，前後長達4個多小時，時間則是15日凌晨2點開始挖洞，洞穴外還堆了滿滿的新鮮泥土。

    影片中，只見穿山甲走進邊坡，開始用前肢努力挖洞，把泥土住外撥，來來回回忙了好一陣子，挖好洞再轉過身，用前肢將泥土和落葉再撥進洞內當巢材之用。影片在社群體發布後，網友說「超可愛！」「肥肥小手撥土好可愛！」

    陳泰豪表示，他們在當地已調查多年，龍崎淺山地帶的動物種類十分多樣，他們曾在一處竹林小山丘，發現多達30個穿山甲獵食白蟻所留下的「覓食洞」，一般覓食洞最深約只有1米深左右，而其「居住洞」則可深達3至5米，而且呈現彎曲狀。

    不過，陳泰豪表示，比較遺憾的是，這個位置同是遊蕩犬群聚範圍，他們記錄到好幾隻流蕩犬從洞外經過，還記錄到斷尾的白鼻心跟斷掌的食蟹獴，當地的流蕩犬對穿山甲等野生動物一直是最大的威脅，希望這隻穿山甲能夠避開犬隻的攻擊，安然地在山林中存活下來。

    同一個洞穴外，台南社大也記錄到一群遊蕩犬從洞外經過。 （圖由台南社大提供）

    同一個洞穴外，台南社大也記錄到一群遊蕩犬從洞外經過。 （圖由台南社大提供）

    這隻呆萌的穿山甲用前肢將泥土和落葉撥進洞內當巢材之用，網友說，「肥肥小手撥土好可愛！」 （圖由台南社大提供）

    這隻呆萌的穿山甲用前肢將泥土和落葉撥進洞內當巢材之用，網友說，「肥肥小手撥土好可愛！」 （圖由台南社大提供）

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