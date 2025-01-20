學測英文作文考題被補教猜中？ 大考中心：生活化命題素材難免雷同

大考中心說明學測前2天試程違規統計。（記者楊綿傑攝）

2025/01/20 15:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測昨天英文作文考出「放颱風假」的相關描述及個人經驗，外界提出似乎與補習班題目相似，大考中心今天回應，颱風是大多數考生共同經驗，並未獨厚特定群體，生活化的命題難免會有雷同素材，重點在於考生如何表達符合主題及切身經驗的內容。

針對英文作文考題與補教有雷同爭議，大考中心副主任黃璀娟指出，颱風來襲的可能影響，以及因應颱風來襲的停班停課，是絕大多數考生的共同生活經驗，也是台灣常見的新聞議題，並未獨厚特定群體。

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黃璀娟表示，生活化的命題，難免遇有雷同的素材，但英文作文，要評量的是考生能否在有限字詞下，運用英文課程所學的詞彙、語法，寫出切合主題，並具有一致性與連貫性的短文。因此，考生必須依據試題所提供的圖片，說明比對情境，再說明考生個人對放颱風假的看法與經驗，寫作任務可謂開放且多樣化。

大考中心主任張新仁也補充，108課綱重視生活經驗，去年比較多颱風相關消息，這對考生來說就是生活的一環。又如國寫考的52赫茲鯨魚，不是強調先備知識，考書裡說甚麼、作者是誰，而是特別強調獨特，用鯨魚說自己的故事。不管英文、國寫，都是著重學生個體經驗。

大考中心統計前2天違規情形，首日數學A、自然科未攜帶有效證件且未如期送到有74件、攜帶已關機手機有8件、手機未完全關機有27件、攜帶物品發出聲響有6件、飲水飲食嚼口香糖27件、結束鈴聲響仍繼續動作24件，使用手機有3件。

至於學測第2天考英文、國綜、國寫，違規方面未攜帶有效證件且未如期送到有104件、攜帶已關機手機有11件、手機未完全關機有54件、攜帶物品發出聲響有10件、飲水飲食嚼口香糖9件、結束鈴聲響仍繼續動作51件。

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