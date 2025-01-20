交通罰單春節連假到期 新北可電子支付或開工日再繳

新北市交通違規罰單應到案日於春節期間，且應到案地點為該交通事件裁決處者，繳費期限可順延至2月3日上班日；圖為新北市街景。（記者董冠怡攝）

2025/01/20 16:32

〔記者董冠怡／新北報導〕農曆春節假期，將從1月25日一路放至2月2日，新北市交通事件裁決處今天表示，交通違規罰單應到案日於這9天，且應到案地點為該處者，繳費期限可順延至2月3日上班日，春節期間若想繳納，可至超商櫃台或街口支付、iPassMoney等電子支付；不過，如是須至應到案處所聽候裁決的重大違規案件，就不適用相關代收管道。

交通事件裁決處指出，透過電子支付繳納交通違規罰鍰的管道，包含街口支付（目前免手續費）、嗶嗶繳、iPassMoney、橘子支付、元大銀行APP、樂購蝦皮、永豐銀行繳費網、全支付等電子支付APP；「須至應到案處所聽候裁決」的重大違規案件，則須等到春節後上班日持紅單註明應到案處所（裁決機關）臨櫃辦理。

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交通事件裁決處提到，吊扣駕照到期日在春節連假期間者，到期日隔天即可駕車上路，駕照則於上班日後再領取；吊扣牌照到期日於春節連假期間者，需於上班日領取牌照後才能上路。

另提醒，春節聚會較多，依「道路交通管理處罰條例」規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測等違規，車輛牌照一律吊扣2年，車主須負連帶責任，被移置保管車輛要上班日才可依規領回，春節期間車輛保管費仍按日計費。

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