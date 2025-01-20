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    「畫蛇添福」揮毫迎新春 太平戶政所Q版春聯搶手

    太平區戶政事務所今天舉辦「畫蛇添福」揮毫送春聯活動，書法老師現場揮毫。（記者陳建志攝）

    太平區戶政事務所今天舉辦「畫蛇添福」揮毫送春聯活動，書法老師現場揮毫。（記者陳建志攝）

    2025/01/20 14:14

    〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，家家戶戶都會在家中貼春聯，台中市太平區戶政事務所為了讓民眾感受過年的氣氛，今天連續第18年在戶政所舉辦「畫蛇添福，揮毫贈春聯」活動，民眾只要來洽公就贈送春聯，配合今年是蛇年，書法家寫了「蛇來運轉」等Q版春聯，也不忘替戶政業務宣傳，特別寫了「人籍合一」等春聯，增添廳舍年節氛圍。

    太平區戶政事務所主任王琇昤表示，貼春聯是農曆春節不可或缺的傳統習俗，太平戶政所今年已經是連續第18年舉行揮毫贈春聯活動，今天邀請中華甲骨文學會蘇麗裡、王美容、黃俐華等3位老師現場揮毫，不論是4句聯、7句聯還是單一字，都將同仁滿滿祝福融入其中。

    王琇昤表示，今年同仁並發揮創意將戶政業務「人籍合一」、「線上申辦戶籍登記」、「環境永續」融入春聯，除增添廳舍年節氛圍，也可提高宣傳效果。

    配合今年蛇年，書法老師也將蛇字巧妙融入春聯，寫了「蛇來運轉」、「蛇行大運」、「金蛇獻瑞」、「蛇年納福」等Q版春聯，還有幽默的「長蛇富，富貴平安」，「好運蛇進來」，吸引許多洽公民眾索取。

    太平區戶政事務所今天舉辦「畫蛇添福」揮毫送春聯活動，配合蛇年的Q版春聯相當搶手。（記者陳建志攝）

    太平區戶政事務所今天舉辦「畫蛇添福」揮毫送春聯活動，配合蛇年的Q版春聯相當搶手。（記者陳建志攝）

    太平區戶政事務所今天舉辦「畫蛇添福」揮毫送春聯活動，吸引許多洽公民眾索取。（記者陳建志攝）

    太平區戶政事務所今天舉辦「畫蛇添福」揮毫送春聯活動，吸引許多洽公民眾索取。（記者陳建志攝）

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