桃園年貨大街糖果攤商被控哄抬價格 抓4個手掌多巧克力要價518元

有消費者在臉書社團發文指出，桃園年貨大街某糖果攤商未標示價格且有哄抬疑慮，一樣的糖果比外頭貴很多，抓4次手掌多的糖果要價518元。（擷取自臉書社團桃園爆報二）

2025/01/20 15:43

攤商稱溝通若有誤解願退款 消保官：不合理可拒買

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園年貨大街結合南門市場封街舉辦到27日，年貨大街共有80攤商進駐，不過，近日卻爆出消費糾紛，有消費者在臉書社團發文，某糖果攤商未標示價格且有哄抬疑慮，一樣的糖果比外頭貴很多，質疑被「坑」了；被指控的攤商則留言回應，不知民眾比價的基礎跟通路，但年前大家都在搶貨，價格是市場機制，消費者購買前他都有告知價格，若買賣過程溝通有誤解，願意接受退貨退款。

桃市府經發局表示，春節期間糖果價格較貴，比較出現爭議的國外糖果，賣場價格每公克1.2元，年貨大街攤商每公克1.5元，攤商另有提供免費試吃，消保官今（20）也前往年貨大街稽查，部分未將價格清楚標示的攤商已全數標明價格，民眾結帳時若發現價格不合理可拒買，並至大會服務台反映。

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消費者發文指出，他到桃園年貨大街某糖果攤商，詢問糖果怎麼賣時，店員一開始不回答，再問一次就裝忙，到他把一點元寶、花生造型的糖果裝好拿去秤重，沒想到才抓4次手掌多的糖果，居然要價518元，最後店員才說「100公克150元」，他想說秤好了不好意思不買，還想說進口的糖果也許比較貴，後來他騎了幾條街發現一模一樣造型的糖果，也是馬來西亞進口，100公克只要53元，真的是踩「坑」了。

店家則回應，不清楚消費者比價的基礎或是通路，但年節快到各盤商都在搶貨，貨品肯定越來越少，相對大家拿到的貨會越來越高，這是市場機制供需問題，小攤商也不比大財團，可以吃下整個大通路、價格可以壓得很低，但他確信每位客人進來，一定先告知多少錢，客人才會願意動手挑選商品，否則買賣不會成交，若買賣過程雙方溝通有誤解，願意拿出誠意讓消費者退貨退款，對於網友建議直接標示價格，「該改進的改建、該檢討的檢討」。

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