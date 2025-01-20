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    仁德公所結合奇美實業送暖 逾3000份人蔘雞助弱

    仁德區公所結合奇美實業，舉辦愛心發放活動。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所結合奇美實業，舉辦愛心發放活動。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/20 14:48

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節將至，台南仁德區公所今天結合在地的奇美實業歲末傳愛，將美味的人蔘雞湯與轄內關懷戶分享，發放數量超過3000份，相當大手筆，為弱勢家庭圍爐加菜，寒冬送暖，場面溫馨。

    這場愛心年菜、物資的發放，在仁德運動公園舉行，對象為轄內中、低收入與單親、身障，以及獨居老人、特殊境遇等具福利身分的弱勢戶，擴大關懷。

    不方便到場領取的，由里幹事宅送，除了奇美實業之外，大亞環保也贈送逾70份的年菜組合，加碼關懷弱勢的獨居老人，還有樂活社福慈善事業基金會安排義剪、推拿，以及長照諮詢等服務。

    公所還準備了書法名家揮毫的春聯，贈送給鄉親，祝福大家「蛇宓隆發」，平安、健康過好年，衛生所也進行打擊結核肺的X光檢查、宣導。

    仁德區長黃素美表示，一直以來，奇美持續投入地方公益，每到農曆春節，都全力配合年菜送暖活動，善盡企業的社會責任，真的「足感心」。

    黃素美感謝奇美、大亞環保等愛心企業，還有樂活社福基金會、，力挺今天的歲末送暖活動，讓弱勢家庭感受人間溫情。

    仁德區公所結合奇美實業，舉辦愛心發放活動。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所結合奇美實業，舉辦愛心發放活動。（記者吳俊鋒攝）

    現場還有書法名家揮毫的春聯，贈送給鄉親。（記者吳俊鋒攝）

    現場還有書法名家揮毫的春聯，贈送給鄉親。（記者吳俊鋒攝）

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