高雄學童結業式好嗨 笑領吉伊卡哇提燈、蛇年小紅包

高雄市小朋友今天都可領到1盞「吉伊卡哇」小提燈。（高雄市教育局提供）

2025/01/20 14:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕明天寒假開始，高雄市國小今（20）日舉辦結業式，市府趕在過年前夕，送給全市的國小和幼兒園學童每人蛇年開運小紅包和受矚目的「吉伊卡哇」小提燈，讓小朋友提前感受年節的歡樂。

高雄市1月25日至2月16日在愛河灣舉辦「2025高雄冬日遊樂園」，從春節前夕一路要嗨到元宵節，其中特製的「吉伊卡哇」小提燈，國小及幼兒園學童都可在20日由學校統一發放，市府也加碼再送每位小朋友「蛇來運轉」蛇年開運小紅包和限量燈會貼紙。

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河堤國小校長杜昌霖表示，今年市府送給國小、幼兒園學童蛇年「蛇來運轉」限定開運小紅包，造型閃亮搶眼，形狀圓滿、小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣，吉祥寓意帶給大家一整年滿滿的福氣與喜氣，小朋友們拿著小紅包，高興地直說好可愛。

高雄市教育局也將於1月31日至2月2日每天上午10點至晚上9點，在高雄港18號碼頭（高雄旅運中心旁）舉辦高雄冬日遊樂園寫生及著色比賽，即日起至1月30日開放線上報名，活動期間也接受現場報名。將有知名文具提供限量1萬盒12色粉蠟筆作為參加獎，現場完賽者還可參加扭蛋活動，寫生類金牌得主最高可獲得高達2000元的獎金。

高雄市小朋友不僅有「吉伊卡哇」小提燈，還領到市長陳其邁的蛇年開運小紅包。（高雄市教育局提供）

河堤國小用飲料、鮮奶盒「回收再利用」，串起來成為「萌蛇」的蛇身、並將書寫的創意春聯將蛇身包起來，這些「萌蛇」纏繞在校園公共藝術「H.E.T.I」作品上，成為今年「萌蛇迎新春」的裝置藝術。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局將於1月31日至2月2日每天上午10點至晚上9點，在高雄港18號碼頭（高雄旅運中心旁）舉辦高雄冬日遊樂園寫生及著色比賽，即日起至30日開放線上報名，參加獎是知名文具的12色粉蠟筆。（高雄市教育局提供）

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