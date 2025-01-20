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    最大原民部落灌溉系統完工 農水署估可灌溉150公頃農地

    南投信義鄉羅娜地區的灌溉系統即將啟用，將可提供當地穩定的灌溉用水。（農田水利署提供）

    南投信義鄉羅娜地區的灌溉系統即將啟用，將可提供當地穩定的灌溉用水。（農田水利署提供）

    2025/01/20 14:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕南投縣信義鄉羅娜村是我國最大的原民部落，當地居民以務農為主，但過去缺乏穩定灌溉用水，隨各地水利會改制為農田水利署後，可跨區規劃灌溉系統，農水署於去年底在該區域建造大型蓄水池並設置配水池、鋪設輸水管線，將於1月底啟用，預計可供應150公頃農地用水。

    羅娜村當地主要種植葡萄、敏豆、甜椒、高麗菜等，農水署表示，當地雖鄰近水源但因位於平均海拔高度900餘公尺的高山地形，導致農民取水困難，且每到冬季枯水期，常會面臨水源不穩定的困境，造成農民需搶水、私設管路自行取水、管路凌亂、維護困難等問題。

    為解決相關問題，農水署調查當地水源、地形、作物等特性，多次召開協調會議整合當地重要權益人意見，也逐步取得工程用地，如由信義鄉提供的蓄水池用地，還有由當地村長與在地農民協調取得的配水設施用地等；在多方協調配合下，制定羅娜地區灌溉系統工程計畫。

    農水署表示，該工程自筆石溪設置取水設施，興建2千噸及1800噸2座蓄水池，並串接活化既有700噸蓄水池，總計蓄水空間可達4500噸，透過蓄豐濟枯提升灌溉水源調蓄能力，增加農業供水韌性；並配置82處配水池及1萬公尺輸水管線，將水送至每塊農田，可解決150公頃農地、120戶農民長期灌溉缺水之苦，解決該區灌溉用水問題。

    農水署指出，完善羅娜地區農業灌溉設施不但可以提高作物的產量、穩定作物的品質，進而提高農民的收入，活絡當地經濟，也能促進農村及原住民族落發展，當地農民都期待該設施啟用。

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