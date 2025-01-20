台鐵結合鳴日號發行TEAM TAIWAN紀念章 1/21搶先預購

台鐵發行TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章。（圖由台鐵公司提供）

2025/01/20 14:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕為慶祝台灣隊2024世界棒球12強賽奪冠，台鐵公司在農曆春節前夕，結合鳴日號車頭牌推出「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」，每組1200元，明天（1月21日）上午10時開放台鐵會員搶先預購。

台鐵公司表示，「TEAM TAIWAN精鑄鏡面紀念章」1月21日上午10時在台鐵夢工場網路商店開放台鐵會員搶先預購，預計於2月中下旬陸續寄出。

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紀念章以象徵奪冠場地東京巨蛋的棒球手套，以及「TEAM TAIWAN」字樣作為設計主軸。另一面則是台鐵美學觀光列車鳴日號車頭牌作為主題，象徵台灣隊一「鳴」驚人，車頭牌上的十層環狀結構，帶有十全十美的寓意，亦重現奪冠之路圓滿成功。

台鐵公司指出，紀念章預購期間，民眾得以109元優惠價加購「追分成功御守（粉色／奶茶色）」，原價199元，數量有限。

台鐵夢工場網路商店1月21日至31日期間，不限消費金額享「一元復始」紅包袋1元加購優惠，每筆訂單限加購1組。另外還有網路商店會員限定的「莒國歡慶」莒光號系列商品折扣，包含行李吊牌、保溫提袋、伸縮卡套等多項莒光號系列周邊。

台鐵「莒國歡慶」莒光號系列商品折扣，包含行李吊牌、保溫提袋、伸縮卡套等多項莒光號系列周邊商品。（圖由台鐵公司提供）

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