虎尾建國二村景觀再造開箱 大樹、紅磚屋、草皮怎麼拍都美

虎尾建國二村景觀整理完工，保留原有大樹、草皮及建築，展現出新的地景藝術。（記者黃淑莉攝）

2025/01/20 13:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國唯一農村型眷村之一虎尾建國二村，從日治、民國至今乘載不同時期歷史軌跡與記憶，閒置荒廢多年在中央、雲林縣府合力再造完工今（20）日開箱，保留農村型眷村聚落紋理、大樹、草皮、紅磚屋，並植入藝術手法，成為攀樹新景點，任一角落怎麼拍都像一幅畫。

建國二村位在虎尾鎮緊鄰高鐵特定區，早期是國民政府的空軍眷村，直到2006年最後一戶搬走後閒置，成為治安死角，縣府在2023年向國土署爭取「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合二期計畫」，獲核定總經費7150萬元，縣府加碼1327萬元，總經費8477萬元，將園區重新整理，工程在去年底完工。

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雲林縣長張麗善表示，建國眷村整理再造計畫，以創造眷村特色為亮點，在虎尾眷村再造協會等地方文史團體協助下，透過環境清疏重現眷村人文場景，與歷史文化。包括水塔、活動中心、菜市場、林蔭大廳、曹宅等特色建築物，透過藝術家用「保留廢墟美學」理念，重現眷村記憶。

縣府城鄉處長林長造指出，建國二村透過藝術植入方式，把既有空間整理，包括活動中心透過壁畫及模型展現生態活力與眷村記憶；磚造水塔以編織網與鋼構爬梯成為探索空間；菜市場以竹構棚架象徵戰機飛行軌跡；林蔭大廳以鋼構樓梯結合舊遺構；曹宅則拆除其塌陷之屋頂、屋架並保留安全的遺構狀態等，讓建國二村重現生機，成為居民生活休閒場域，也延續眷村故事。

文化觀光處長陳璧君表示，建國一村修復已達6、7成，並已有許多年輕創業者、文創商家進駐，透過活動帶動人流與觀光商機，建國二村部分縣府將針對其中建築群，展開調研工作，同時與在地文史團體、居民溝通，再根據各建築物不同的文資強度，比照一村展開修復與活化規劃，讓虎尾從建國眷村一直到舊城區有完整文化觀光亮點。

陳璧君說，縣府近期會舉辦活動，安排以前的眷戶回娘家，將眷村的記憶找回來。

今天現勘開箱包括縣長張麗善、議員黃美瑤、王鈺齊、虎尾鎮代會主席陳明聖、多位鎮代及里長、虎尾眷村再造協會成員都與會。

虎尾建國二村景觀工程完工，保留農村型眷村聚落紋理，隨處可見紅磚屋、龜式防空洞、大樹。（記者黃淑莉攝）

建國二村原有的磚造活動中心設計師以壁畫、飛機模型等藝術手法重現當年眷村歷史脈。（記者黃淑莉攝）

原有房舍的磚瓦再利用鋪設在步道兩側。（記者黃淑莉攝）

早年眷村菜市場、空軍福利社現仍保留。（記者黃淑莉攝）

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