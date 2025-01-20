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    日本什麼東西比台灣貴？ 一票過來人指「1費用」：金額嚇死人

    日本是許多台灣人出國旅遊的首選國家，2國之間各方面的物價差異，時常被眾人搬出來熱烈討論。示意圖。（美聯社資料照）

    日本是許多台灣人出國旅遊的首選國家，2國之間各方面的物價差異，時常被眾人搬出來熱烈討論。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/01/20 14:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本是許多台灣人出國旅遊的首選國家，2國之間各方面的物價差異，時常被眾人搬出來熱烈討論。近期一名網友發文詢問，每逢旅遊旺季，他總會看到不少人開始討論，日本哪些東西比在台灣買便宜，讓他不禁反思，「日本哪些東西是否比台灣還貴？」該文一出，立即掀起帶大批網友熱烈討論。

    該名網友在Dcard以「日本有什麼比台灣還貴」為標題發文，自己瀏覽各大社群論壇和人聊天對話，經常出現「日本生活成本很高」、「東西很貴」等言論，其中又以水果單價較高，但他實際去當地旅遊後，發現多種水果售價算很便宜，且大眾交通工具票價也與台灣差不多，讓他對此感到很納悶。

    原PO坦言，自己左思右想後，也只能想到「稅金」或「水電」，因此非常好奇日本究竟有哪些東西會比台灣還要貴。貼文一出，釣出不少網友回復，直言日本的水、電、瓦斯、稅金、交通等民生費用都比台灣高出很多，至於去本旅遊會出現「覺得不貴」的認知，單純只是「匯率轉換」，若長期在日本生活就會對此有完全不同的想法。

    更有一票旅日的過來人特別提醒，在日本租屋務必要維護好租屋環境，一旦毀損恐要負擔高額的房屋維修費，「之前租的房子不小心一個洞，那個費用會嚇死你」、「租房子一開始要花的費用跟保險等都比台灣貴很多」、「之前住日本，日本男友搬家把壁紙刮壞了一點點，5萬日幣（約新台幣1萬680元）直接掰掰」。

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