15次招標、2次變更、4次驗收 台南北門蚵寮、保吉里聯合活動中心啟用

台南北門蚵寮、保吉里盛產蚵仔，新活動中心的圖騰招牌用2顆牡蠣聯結呈現，別有意義。（記者楊金城攝）

2025/01/20 14:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程招標15次才得以施工，又再2次變更工程設計、4次工程驗收，延宕2年，整整費時3年完工，今天（20日）終於舉辦啟用儀式，地方喜事，北門區現有8座里、漁民活動中心，只剩玉港里尚無活動中心規劃。

台南市長黃偉哲、民政局局長姜淋煌、北門區長林建男、市議員陳昆和、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰等人為蚵寮、保吉聯合活動中心共同剪綵，禮成後更備在地美食虱目魚碗粿、魚丸湯與鄉親一起品嘗，慶祝入厝的喜悅。

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黃偉哲也說，這座聯合活動中心竣工啟用，真的很不簡單，工程流標14次後才能發包興建，提供里民集會、學習、休閒使用，聯絡鄉里感情，打造幸福台南。

蚵寮、保吉里聯合活動中心基地位於蚵寮漁港東南角，鄰近保安宮及社區住宅，由內政部前瞻計畫補助及市府自籌興建經費，最後斥資2800萬完工。

新活動中心包含禮堂、音響室、廁所等空間規劃，並配合在地景觀造景，符合銀級綠建築標章，2021年11月開工後，因先改善地基，停工進行變更工程，將地基墊高避免淹水，內部又二次變更，直到去年2月完工、11月通過驗收。

林建男指出，當地盛產蚵仔，活動中心的圖騰招牌用2顆牡蠣聯結呈現，別有意義，未來將再斥資600萬元興建廚房。

姜淋煌說，台南市現有16區30里尚無活動中心，黃偉哲任內執行63座活動中心新建計畫，目前興建中有16座，蚵寮、保吉活動中心是第19座完工啟用，東區東門圍下聯合活動中心將在24日舉辦啟用。

台南北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心今天（20日）剪綵啟用。（記者楊金城攝）

台南北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心今天（20日）剪綵啟用。（記者楊金城攝）

台南北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心空間寬敞。（記者楊金城攝）

台南北門蚵寮、保吉聯合活動中心啟用，禮成後更備在地美食虱目魚碗粿、魚丸湯與鄉親一起品嘗，市長黃偉哲（中）與鄉親慶祝入厝的喜悅。（記者楊金城攝）

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