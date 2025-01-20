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    民航局78週年頒金翔獎 7國籍航空董總同台

    7家國籍航空公司獲金翔獎「永續營運獎」，由交通部部長陳世凱（左4）頒獎。左起中華航空代理董事長高星潢、長榮航空董事長林寶水、星宇航空總經理翟健華、台灣虎航董事長陳漢銘、立榮航空董事長林志忠、華信航空總經理張程皓及德安航空總經理郭卜瑞上台授獎。（記者蔡昀容攝）

    7家國籍航空公司獲金翔獎「永續營運獎」，由交通部部長陳世凱（左4）頒獎。左起中華航空代理董事長高星潢、長榮航空董事長林寶水、星宇航空總經理翟健華、台灣虎航董事長陳漢銘、立榮航空董事長林志忠、華信航空總經理張程皓及德安航空總經理郭卜瑞上台授獎。（記者蔡昀容攝）

    2025/01/20 14:13

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部民用航空局今（20日）舉行78週年局慶，並頒發國內航空業最高榮譽「金翔獎」，7家國籍航空公司董事長或總經理到場同台。交通部長陳世凱、民航局長何淑萍肯定業者的努力，呼籲民航發展一定要以安全為基礎。

    民航局今天舉行78年週年局慶暨金翔獎頒獎。前交通部長蔡堆、交通部次長林國顯以及張國政、尹承蓬、沈啟、林志明等歷任局長均出席，並與現任局長何淑萍一起切蛋糕，為民航局慶生。

    何淑萍致詞表示，感謝所有航空從業人員一起努力，為民航產業貢獻。她表示，航空產業蓬勃發展，是要在有限的國土、有限的空域裡，將資源做最有效的分配，民航局的責任就是從法規面、設施面，為大家創造有利的環境。

    何淑萍強調，所有事項裡，最重要的還是飛航安全，交通部、民航局與所有航空業，在機場、人員與設備上，都必須做最好的投資。她感謝所有從業人員堅守崗位，也希望大家發自內心的維護安全，繼續為旅客提供最好、最安全的服務。

    交通部長陳世凱也強調，民航發展要以安全做基礎，在民航局與航空業從業人員的努力下，台灣的飛航安全已經做到世界一流。

    陳世凱指出，他到任時間不長，但民航業完成很多重要工作，不管是榮耀輪在日本故障，48小時內就將所有旅客接回台，或是花蓮地震導致鐵公路中斷後的空中疏運，民航單位都提供很多重要的協助。

    本屆金翔獎評鑑期間為2022年7月至2024年6月，「國內定期航線組」由立榮航空獲獎，首次頒發的「永續營運獎」，則表彰7家國籍航空公司在疫情期間與疫後復甦的卓越貢獻，即中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空、立榮航空及德安航空，期許國籍航空公司繼續向永續運輸邁進。

    民航局78週年局慶，7名歷任局長及長榮航空董事長林寶水（右3）一起切蛋糕。左起沈啟、尹承蓬、前交通部長蔡堆、現任局長何淑萍、交通部次長林國顯、林寶水、張國政、林志明。（民航局提供）

    民航局78週年局慶，7名歷任局長及長榮航空董事長林寶水（右3）一起切蛋糕。左起沈啟、尹承蓬、前交通部長蔡堆、現任局長何淑萍、交通部次長林國顯、林寶水、張國政、林志明。（民航局提供）

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