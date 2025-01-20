學測混合題比數A難 全中教：不利數B考生

學測首節考數學B，全中教評論教師團隊表示，與以往數B混合題比較，今年相對精彩，且比今年數A混合題更困難，對數B學生不利。 （全中教提供）

2025/01/20 13:22

〔記者林曉雲／台北報導〕學測首節考數學B，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）評論教師團隊表示，混合題是閱讀理解問題，不但跨單元也稍有難度，與以往數B混合題比較相對精彩，且比今年數A混合題更困難，對數B學生不利，但若能按照題目的順序處理，應可按部就班解開答案。

北市成淵高中老師陳正鴻說明，今年數B維持一貫由易到難的傳統，難度漸增，單選題都是由易到中偏易，尤其第7題強調單點透視的概念，是數B專屬單元，此題對於跨考生較為不利，整卷對基本觀念清晰的考生易得分，試題難易適中，較去年稍簡單，不過手寫題較難。

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至於多選題，陳正鴻表示，難度由淺到深，第8題屬於多項式函數基本三次圖形判斷，學生容易得分；第9題強調觀念理解，由座標概念的向量合成，利用繪圖可以快速解出，對於思路靈活的學生較容易作答，亦即對學習數A的學生較有優勢。

此外，陳正鴻說明，第10題是素養題，由羽球入題配合奧運奪牌熱門議題，敘述較不符合平常用語習慣，但不影響解題，與一般題型的樣態類似；第11題考球面座標概念，比歷屆同類型試題簡單；多選題中僅有第12題較困難，學生需要清楚瞭解公差概念，若考生願意嘗試推導公差應可答對，符合數B課綱理念想要建立的素養，而選填題第13和14題為基本題，第17題是比較少見題型、難度較大。

評論教師團隊包括基隆市中山高中老師閔柏盛、北市內湖高中老師魏光亮和黃仲甫、新北市光復高中老師周靜慧。

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