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    首頁　>　生活

    學測數B受跨考生影響 學習王科技估頂標12級分

    2025/01/20 13:00

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今早考數學B，「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師林名揚表示，今年數B比去年難，且受到自然組跨考生人數占比近半的影響，預估今年五標與去年相近，頂標12級分、前標9級分、後標4級分、底標3級分均與去年相同，僅均標估提高一級分為7級分。

    林名揚表示，今年題目普遍比去年難，題幹敘述需要考生花時間理解，幾何題偏少，但與數A一樣，更要求考生具備畫圖能力，看到題幹的敘述就要對應數學知識，例如平移對稱的概念，比去年難不少，亦即在理解題意之後，必須迅速轉成數學能力並做計算，而題幹敘述有獨特的命題方式，考生要用什麼招數解題需要思考，不像去年考題較直白，而頂尖考生解題速度快較少受影響，對中段考生則是威脅。

    今年考出素養題，林名揚舉例如單選第4題抽獎活動，提供香蕉、鳳梨、蘋果及橘子4種水果，關鍵在問題中的「恰」字，要考生回答「恰」抽到三種不同款式公仔的機率，需用上排列組合和計算，此外，選擇第7題題意，不少考生可能看不懂，看懂題目要花比較多時間，先了解題目資訊，再篩選知識，進而做精準的計算；第10題則是迎合羽球運動競賽命題，今年如預期考出經緯度，多選第11題專屬數B，貼近考生的生活題。

    此外，林名揚表示，今年選填題由淺入深，第13題和選停車位有關，要考生算出至少有一個空位的機率是多少，很貼近現代人的停車困擾；第15題科技公司有8名員工，考學生如何分配員工，出題很漂亮。至於選填最後一題出液晶面板由紅綠藍三色LED燈泡組成，林名揚表示，重點是題幹中「面板上一直都有燈亮著」，才能回推藍色亮幾秒，在傳統中力求變化。

    林名揚說明考題分布，去年偏重3、4冊幾占一半，今年第1冊出7題，第2冊出6題，第3冊出在混合題，第4冊有4題。他提醒高二學生，數B考廣泛素養，呼應台灣是科技島，學生要多閱讀跨數學和理化的文章，排列組合第2冊也要加強研讀，從高一暑假或高二寒假開始提早準備，數學要靠平時練習，無法急就章。

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