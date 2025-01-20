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    淡水水資源回收中心設沼氣回收發電 年省百萬電費

    目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱媒油鍋爐系統，熱源提供污泥乾燥使用。（圖由新北市水利局提供）

    目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱媒油鍋爐系統，熱源提供污泥乾燥使用。（圖由新北市水利局提供）

    2025/01/20 13:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市淡水水資源回收中心不只去年（2024年）利用污泥機房屋頂空間設置太陽能光電系統，今年也將利用污水處理後產生的廢棄污泥，經厭氧消化產生沼氣，設置沼氣發電系統，不僅回收利用剩餘的沼氣，達到溫室氣體減量，增進能源多元化。

    市府水利局長宋德仁表示，以往沼氣發電系統多用於養豬畜牧業，很多人不知道水資源回收中心處理民生污水過程中也會產生沼氣。淡水水資源回收中心已於去年底採購沼氣發電設備，預計今年6月可啟用設備，並投入發電。

    他指出，淡水水資源回收中心平均每天約產生1800立方公尺的沼氣，經評估利用每天剩餘的600至900立方公尺的沼氣可設置50kWh沼氣發電機系統，預估每年發電300000瓩，相當於可以減少149噸的溫室氣體排放量，每年也可以節省大約100萬元的電費。

    宋德仁補充，污水處理過程中會產生廢棄污泥，污泥經過厭氧消化之後產生的沼氣，除作為污泥乾燥和厭氧消化槽保溫的熱源燃料外，多餘的沼氣只能燃燒後排放，容易造成氣候溫室效應的負擔，如今規劃將剩餘沼氣作為發電能源再利用後，將兼具減碳及降低溫室氣體的效益。

    水利局表示，未來淡水水資源回收中心的沼氣發電系統將特別採用儀表圖控系統，可以遠端監控及擷取資料，配合PLC自動控制發電機及脫硫冷凝系統，隨時掌握設備運轉狀態，並根據歷史紀錄優化操作條件，達到最佳化的發電效率，落實「廢棄物資源化、再生能源利用、減少溫室氣體排放及能源循環」的目標。

    淡水水資源回收中心污泥厭氧消化槽及沼氣儲存槽。（圖由新北市水利局提供）

    淡水水資源回收中心污泥厭氧消化槽及沼氣儲存槽。（圖由新北市水利局提供）

    目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱水鍋爐系統，熱源提供厭氧消化槽保溫使用。（圖由新北市水利局提供）

    目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱水鍋爐系統，熱源提供厭氧消化槽保溫使用。（圖由新北市水利局提供）

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