學測數B取材生活、貼近課本 高中師：較去年簡單估五標可望提升

台北市高中數學科教師群分析數學B題目。（記者楊綿傑攝）

2025/01/20 13:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測最後一天首科考數學B，半數題目引用自生活情境包括抽獎、羽球比賽等題材，其中還包括展望未來科技的內容，闈內高中教師認為整體來說難中易題量分配適當，具鑑別度。台北市高中數學科教師群則分析，部分考題與課本形式接近，寫起來「很舒服」，整體來說較去年簡單，五標有望全數提升。

大考中心副主任黃璀娟提到，考題貼合生活情境，如第4題抽獎活動、第10題羽球賽事分析表、第11題飛航最短路徑、第13題日常停車情境、第16題牆角置物規劃、第18至20題紫外線防護規劃，另加入未來科技內容如第17題，透過LED科技的亮燈週期設計，規劃節能最佳方案。

請繼續往下閱讀...

黃璀娟提到，考題文字簡潔，有適當文字量又不會對學生產生困擾，多數題目在清晰觀念下，利用1至3個步驟就能得到答案。難題則包括第7題要對單點透視圖有轉換能力；第12題在等差數列的布題中有多層次設計，要能梳理變項間關係才能得解；第17題則需要高層次抽象推理能力。

試考生則認為，少繁複計算的試題，但須透過閱讀文本轉譯為數學語言，才能列出正確的算式。整卷試題具鑑別度，須具備一定程度數學原理知識和高中課程的運算能力，能順利解開大部分試題，讀題解題需要有耐心。

陽明高中教師蘇順聖表示，題目比往年簡單，但題型新穎，內容有針對數學B的學生屬性作文字包裝，部分題目依照課本脈絡表現，有鼓勵學生不要放棄數學之意。部分題目的解題策略會影響答題時間，如第6題、第7題、第9題等，考生如果選對策略可以節省很多時間，就算選用較複雜策略也有充足時間可完成。

建國高中教師郭仲祐認為，考題有達到希望學生訓練解讀表，以及熟讀課本的效果，如第11題考球體座標，若將表格全數變成文字敘述，答題會較費力；第16題考排列組合，則只要對課本熟悉就能作答；而第17題則是不常見的題目，連數學A的考生也未必能討到便宜。

在較特別題型方面，中正高中教師林榮福指出，如混合題第19及20題，基本上2題高度相關，若第19題算錯，第20題不容易算對，一下子就失去超過10分。題目看起來涉及物理情境，部分同學可能讀題目就想放棄，但實際上關於數學的內容不困難，考生要有耐心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法