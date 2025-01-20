2025新竹過好年活動交通全攻略，元宵晚會2月9日火車站前開唱。（市府提供）

2025/01/20 13:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2025新竹過好年『蛇麼都好玩』春節燈會活動，在竹市重要地標—東門城與護城河周邊盛大舉辦，新竹市政府從1月25日起至2月16日為期23天，活動期間除燈光作品展覽之外，還有趣味DIY、元宵市集以及蛇年限量小提燈免費領等多項互動體驗，讓市民與遊客新春期間，在竹市感受濃厚的年節氛圍。

市府表示，適逢「蛇」年，透過創意詮釋蛇的形象，將東門城與護城河結合燈光藝術，呈現「蛇麼都好玩」主題的多元燈景，包含主燈「蛇彩繽紛」以幾何積木造型打造，打破傳統花燈的形象與材質限制，沿著護城河親水公園還有6座結合童趣與科技的燈光作品，讓市民白天欣賞新竹的城市魅力，夜晚沉浸在燈光的絢麗世界，歡迎全台民眾前來新竹，共享歡樂時光，熱鬧迎新年。

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城銷處說明，市府1月25日將在東門城舉辦點燈儀式，點亮本次燈會的主燈「蛇彩繽紛」，象徵新竹燈會正式啟動。展示期間自1月25日持續到2月16日，歡迎民眾假期走春，來竹市護城河畔欣賞「蛇來搖搖」、「蛇麼好事都花生」、「誰是蛇中蛇」、「蛇蛇游來游去」、「七彩變變蛇」以及「蛇君」等6座充滿童趣及創意的燈光作品。

城銷處表示，市府也將於2月7日至9日週末三天，在護城河親水公園舉辦元宵市集，現場匯集超過30家特色攤位，包括美食餐車、文創商品及在地特色攤位。活動期間，2月8日與9日下午2點起，提供DIY手工搖元宵及彩繪小燈籠等體驗活動（每日限額500名），並現場發送蛇年限量小提燈（每日限量3000份）。此外，元宵晚會將於2月9日下午5點在新竹火車站前廣場熱鬧開唱，邀請原子少年U:NUS、吱吱等多位藝人登台演出，陪伴市民歡慶元宵佳節。

城銷處補充，2025新竹過好年『蛇麼都好玩』元宵市集活動期間2月6日早上9時至2月10日中午12時，將有交通管制措施，竹市封閉路段為信義街、勝利路部分路段，管制路段為大同路部分路段，並提供中正路、林森路等替代路線，請市民朋友提前改道，配合現場員警及義交指揮，或搭乘大眾運輸方式前往。

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